La Municipalidad de General Villegas recuerda la prohibición de uso y comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro

La Municipalidad de General Villegas, a través de la Secretaría de Promoción, Producción y Medio Ambiente, informa que la Dirección de Comercio es el área responsable de regular la venta al público de productos pirotécnicos en comercios minoristas del distrito.

De acuerdo con la normativa vigente, se encuentra permitida la venta libre de pirotecnia de bajo riesgo (categoría A11) y de riesgo limitado (categoría B3). Entre estos productos se incluyen, a modo de ejemplo: estrellitas, fosforitos, bengalas y chaski boom.

Por el contrario, se encuentra prohibida la comercialización y uso de pirotecnia de alto impacto sonoro y mayor riesgo, tales como petardos (rompeportones), tortas de morteros, foguetas de tres tiros y globos aerostáticos.

Asimismo, desde la Delegación de Explosivos Zonales de Pehuajó, dependiente de la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se notifica que para la realización de eventos o shows de fuegos artificiales en espacios públicos es obligatorio contar con el correspondiente asesoramiento técnico y/o la evaluación de una memoria técnica de seguridad siniestral.

Para mayor información o consultas vinculadas a este tipo de eventos, los interesados podrán comunicarse con la Delegación de Explosivos Zonales de Pehuajó al teléfono 02396-474263.

La Municipalidad recuerda la importancia de respetar la normativa vigente, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad y promover celebraciones responsables.