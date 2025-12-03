Alegre sostuvo que la imposición del nombre del Dr. Bilotta al área Cardiología carece de validez

Sobre la Resolución que designa el área de Cardiología con el nombre del Dr. Constante Bilotta, llevada a cabo el pasado jueves en la última sesión ordinaria, Alegre subrayó el reconocimiento que merece el profesional, pero aclaró que el procedimiento utilizado no fue el correcto. En la foto se aprecia el momento en que el profesional recibe en mano d ela Presidente del HCD la documentación que acredita el homenaje.

“El doctor Bilotta es una persona que ha ganado, como médico y como persona, un lugar de reconocimiento dentro de nuestra comunidad”, afirmó.

No obstante, recordó que la Ley Orgánica Municipal establece que toda imposición de nombres debe realizarse mediante una ordenanza municipal, sancionada por el Concejo Deliberante, y no por resolución. En consecuencia, cualquier acto realizado sin ese procedimiento carece de validez.

“Lo que no estoy de acuerdo es que se haya intentado poner el nombre del doctor Bilotta a una sala del hospital cuando eso se debe hacer por ordenanza y no por una resolución”, explicó.

Alegre también marcó diferencias en cuanto la forma en que tomó la decisión al advertir que “tendría que haber participado el hospital en esa designación, y no ser un acto de imposición arbitrario ejecutado por un grupo de concejales y una institución que se cree con derecho a manejar General Villegas. Nosotros no nos enteramos, nadie habló con el municipio para tomar esa decisión”.