Aldo Varas: «La mujer interceptada lleva unos dos años residiendo en la Argentina» (AUDIO)

El Oficial Principal, titular de la comisaría local, habló esta mañana luego de la interceptación de la mujer, cuya nacionalidad es extranjera, y lleva unos dos años residiendo en General Villegas.

La misma, que podría presentar algún tipo de alteración mental (no por eso menos peligrosa), fue llevada al hospital, como establece el protocolo de procedencia, y luego sería conducida a la Estación de Policía, a fin de aclarar la situación.

Por el momento, y dado lo reciente del caso, no se descarta ninguna hipótesis.

Lo que está confirmado es que se trata de la persona indicada como la responsable de tomar fotos a niños en diferentes puntos de la ciudad.

