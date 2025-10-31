Oportunidad laboral: empresa incorporará vendedor y administrativo en General Villegas
La empresa de capitales villeguenses, perteneciente a una tradicional familia incorporará dos trabajadores, uno para ventas, el otro para administración.
Vendedor
Debe ser mayor de 20 años, full time, movilidad propia para viajar, su trabajo será en General Villegas y la zona, experiencia en ventas
Administrativo/a
Debe ser mayor de 25 años, full time, experiencia comprobable en orientación contable.
Los interesados deben enviar CV a: martinirusta90@gmail.com