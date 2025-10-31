Oportunidad laboral: empresa incorporará vendedor y administrativo en General Villegas

La empresa de capitales villeguenses, perteneciente a una tradicional familia incorporará dos trabajadores, uno para ventas, el otro para administración.

Vendedor

Debe ser mayor de 20 años, full time, movilidad propia para viajar, su trabajo será en General Villegas y la zona, experiencia en ventas

Administrativo/a

Debe ser mayor de 25 años, full time, experiencia comprobable en orientación contable.

Los interesados deben enviar CV a: martinirusta90@gmail.com