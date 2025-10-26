General Villegas: el Prado Español fue vandalizado, los responsables serían menores de edad

En la tarde del sábado un vecino alertó a la Policía al ver un grupo reducido de menores que se encontraban en el Prado Español, en actitud sospechosa. Aparentemente los habría observado saliendo del interior de uno de los salones y manipular matafuegos.

Ante su llegada, los efectivos, hallaron los matafuegos que habían sido descargados en el patio delantero, y al menos una de las puertas abierta, que es por donde habían salido los vándalos.

Aparentemente ingresaron por la parte posterior y una vez en el interior rompieron las ruedas de un tractor cortador de césped, bajaron los matafuego que se encontraban recién cargados, y los vaciaron en su mayoría en la cocina y patio trasero.

El objetivo, solamente hacer daño; otra explicación no existe.

La desazón de la Comisión de la Sociedad Española, dueña del predio, fue absoluta. Es común que los chicos jueguen en los patios, de hecho no se les dice nada, comentó uno de los damnificados a Distrito Interior.

La denuncia fue radicada en la comisaría local, y al menos uno de los responsables habría sido interceptado e identificado.

Se trata con seguridad de menores de corta edad, lo que obliga a pensar si los adultos responsables a cargo de éstos, se harán cargo del daño que causaron.

Por el amor y la dedicación que le ponemos, además del tiempo y lo que cuesta mantener todo, es que duele tanto que hagan esto, comentó otro miembro, también visiblemente afectado por lo que se veía.