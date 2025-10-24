La Municipalidad de General Villegas esta noche fue iluminada de rojo, el motivo

Desde la caída de la luz natural el Palacio Municipal se aprecia iluminado de rojo, lo mismo ocurrirá mañana.

Esto es debido a que cada 24 de octubre Rotary recuerda el Día de la Lucha Contra la Erradicación de la Polio en el mundo.

El Día Mundial contra la Poliomielitis fue establecido por la red mundial Rotary International hace más de una década para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra esta enfermedad.

Desde 1984 que nuestro país está libre de la circulación de poliovirus salvaje, pero en la actualidad hay un riesgo muy alto de reintroducción de poliomielitis debido a las bajas coberturas de vacunación a nivel mundial.

La polio es una enfermedad sumamente contagiosa, que se transmite por vía fecal oral y puede provocar parálisis con secuelas irreversibles e incluso la muerte, especialmente en menores de 5 años. No obstante, es importante saber que puede prevenirse con la vacunación. Nuestro Calendario Nacional contempla la vacunación contra la polio a los 2, 4 y 6 meses de vida, con un refuerzo el año que el niño cumple 5 años. La vacuna no requiere indicación médica, es gratuita y se encuentra disponible en centros de salud y vacunatorios de hospitales de toda la provincia.

El Día Mundial contra la Polio es un llamado a la acción y una oportunidad para renovar el compromiso en el arduo camino de la erradicación de esta enfermedad.