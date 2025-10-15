La familia de Chacón se manifestó frente al Palacio de Justicia en General Villegas

Una decena de personas, familiares directos principalmente, y algunos amigos, se hicieron presente en la calle Moreno, frente al Palscio de Justicia, para manifestar su disconformidad con el fallo de la Jueza de Garantías del Departamento Judicial de Tre que Lauquen, de dejar en libertad al acusado del homicidio de Adalberto Chacón durante el proceso, por considerar que actuó con exceso en legítima defensa.

La presencia de los manifestantes es pacífica y reducida para evitar cualquier desmán, aseguró uno de los hermanos de la víctima, quien en declaraciones a Distrito IInterior reconoció tener ganas de hacer justicia por mano propaganda, pero se contiene al temer una familia por la que debe responder.

Tras la portación de los carteles dirigidos a la autoridad judicial, se retirarías del lugar.