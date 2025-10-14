Se entregaron módulos de alimentos en General Villegas esta tarde (VIDEO)
Una vez más Cáritas parroquial realizó la entrega de 140 bolsones con alimentos secos para aquellas familias censadas.
Esta acción que se da por tercera vez en el año, y se repetirá el mes próximo, es consecuencias de las acciones que este ente realiza; últimamente con un mayor despliegue.
A su vez, en el diálogo que Distrito Interior mantuvo con su Director, carlos Ferreyra, se adelantó que inician mañana con la huerta, la que generará verduras que serán destinadas a las familias; de este trabajo muchos de los beneficiarios serán parte cultivando.
También, habló del grupo de jóvenes solidarios que se suma al voluntariado.