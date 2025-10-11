AMPLIAMOS: accidente en el camino a la Estación Experimental INTA Villegas

Esta mañana, pasadas las 7 horas, bomberos, SAME y Policía, acudieron al llamado por un automóvil que se encontraba dentro de la cuneta con agua, en el camino que conduce a la Estación Experimental INTA.

El rodado, una Ford Eco Sport, se encontraba parada sobre sus ruedas con el agua hasta la mitad de su altura, sin ocupantes.

Todo indica que el llamado fue realizado por alguien que pasó por el lugar, dado que no había personas en las inmediaciones; ese detalle hace presumir que el incidente había ocurrido con algunas horas antes.