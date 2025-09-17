Detuvieron a una mujer acusada de ser la autora de las amenazas de bomba en el hospital de Lincoln
Una mujer fue detenida en el barrio Sagrado Corazón de Lincoln, acusada de realizar dos amenazas de bomba al Hospital Municipal Rubén Miravalle, los días 3 y 11 de septiembre.
La investigación fue llevada adelante por la Subdelegación DDI Lincoln (DDI Junín), junto a la Comisaría local y la Estación de Policía de Seguridad. Gracias a tareas de análisis telefónico y declaraciones testimoniales, se logró identificar a la sospechosa.
Durante el allanamiento, ordenado por la Ayudantía Fiscal de Gral. Pinto, se secuestró el celular utilizado para realizar las llamadas intimidatorias.
La causa está caratulada como Intimidación Pública Agravada y es tramitada por la UFI N°6 del Departamento Judicial de Junín.
Las amenazas provocaron la evacuación inmediata del hospital y la activación del protocolo de emergencia, movilizando todos los recursos de seguridad de la ciudad.
La investigación no se da por concluida, aclararon las fuentes.