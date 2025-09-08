Lo que la campaña electoral les dejó más allá de los resultados (VIDEO)

Los candidatos que encabezaron las Listas que compitieron por un lugar en el Concejo Deliberante, más allá del resultado, obtuvieron experiencias enriquecedoras, que lo fueron aún más una vez conocida la manera en que la gente eligió.

Josefina caramés, e La Libertad Avanza, Eugenio Leporati, de SOMOS Buenos Aires, Germán Polari, de Fuerza Patria, y Sergio Ruíz, de Es con vos, es con nosotros, hablaron con Distrito Interior, minutos antes del cierre de los comicios, y contaron, entre otras cosas, cómo se sentían, luego de la breve pero intensa campaña que afrontaron junto a sus grupos.

Josefina Caramés, la Libertad Avanza

Eugenio Leporati, SOMOS Buenos Aires

Germán Polari, Fuerza Patria

Sergio Ruíz, Es con vos, es con nosotros