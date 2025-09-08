La villeguense Victoria Gorriz Collado fue convocada a los Juegos de Alto Rendimiento

La palista del club de remo La Botera, Victoria Gorriz Collado, fue convocada a los Juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) que se desarrollarán del 9 al 14 de septiembre en la localidad de Rosario.

La joven competirá en la categoría K4 junto a Pilar cava, Candelaria Sequeira y Ángeles Crinigan.

Esta convocatoria a una integrante del club local reafirma el nivel alcanzado por los palistas de General Villegas, que por un lado tienen la posibilidad de demostrar sus habilidades ante los entrenadores de organismos oficiales, y a partir de ellos, ser tenidos en cuenta, y en cada oportunidad ser protagonistas, contagiando a los que vienen desde abajo remando, demostrándoles que el esfuerzo y la dedicación tienen sus resultados.