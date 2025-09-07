En General Villegas se impone La Libertad Avanza

En estos momentos, 19:45 horas, La Libertad Avanza obtiene el 36,7% de los votos, SOMOS, el oficialismo, se ubica segundo con el 34,6%, más atrás Fuerza Patria, que alcanza el 22,3% y en cuarto lugar queda Es con vos, es con nosotros, con el 6,3%, sobre 6.396 votos computados.

Con este resultado, el reparto de bancas queda 3 para SOMOS, 3 para La Libertad Avanza y 2 para Fuerza Patria.