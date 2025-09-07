Una «perlita» en las elecciones de General Villegas

En cada comicio quedan anécdotas, generalmente «tragicómicas», de los más diversos contenidos; ésta que mencionamos tuvo lugar esta mañana en la escuela N° 17, Mesa N°31.

La cerradura del cuarto oscuro sufrió una avería; sin que ello impidiera salir o entrar a los votantes , como ha ocurrido en otras oportunidades.

La particularidad en este caso es que, una de las integrantes de la mesa es la presidente del Consejo Escolar, Carina Gianolio; el ente que justamente tiene a su cargo la infraestructura escolar.

Una avería como la ocurrida es propia del desgaste de los materiales, o producto de la casualidad; no obstante, y esto es de destacar, la solución la brindó inmediatamente convocando a un cerrajero que trabajaba para solucionar el inconveniente. El hecho, solo demoraría unos minutos la votación.

Antes había existido un inconveniente en uno d elos baños, y encontrándose en el lugar la Arquitecta Alejandra Matellán, titular de Obras Públicas, le dio solución.

Casi en simultáneo, en la Escuela N° 45 también presentó fallas un picaporte, por lo que, como en el resto de los casos donde se presentaron estos hechos menores, el personal que trabaja con las áreas competentes dio inmediata respuesta, permitiendo que todo continúe con normalidad y sin demoras.