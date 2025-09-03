SOMOS General Pinto cierra la campaña con la presencia de Pablo Petrecca en la Sociedad Española

Este miércoles 3 de septiembre, a las 21 horas el espacio que lleva como 1° candidato a concejal a Jorge Sánchez, cierra la campaña en la Sociedad Española, con un acto del que participará, entre otros referentes seccionales, Pablo Petrecca, actual intendente de Junín, y candidato a senador provincial en 1° lugar.

«Será una noche para encontrarnos, reafirmar nuestro compromiso con el esfuerzo, la transparencia y el desarrollo de nuestro distrito, y dar el último paso rumbo a la elección del 7 de septiembre», expresa la invitación cursada a los militantes, simpatizantes del espacio, y vecinos en general.