General Villegas: mañana se realiza la apertura de sobres con las ofertas por los terrenos de la Municipalidad

El acto de la apertura de los sobres con las ofertas por los terrenos de la quinta de Handorf, se realizará mañana miércoles a las 11 horas en el Salón de los Acuerdos.

La licitación que tuvo una duración de 20 días hábiles recibió 400 ofertas por los 97 terrenos disponibles.

Mañana se hace la apertura y de acuerdo a las ofertas recibidas se confeccionará una grilla y en los días venideros de determinará el modo en que se otorgarán las parcelas que comprenden la ampliación del barrio Atardecer.

IMPORTANTE: no es necesario que los oferentes estén presentes.

Se debe tener en cuenta que la base iba desde los $ 6.000.000 hasta los $ 10.000.000, los que podían abonarse en su totalidad, en cuotas y/o realizar una entrega y el resto financiado; la prioridad la tendrá el oferente que más se acerque al total.

Dado que se estima que en esa situación puede haber un número mayor al de la cantidad de terrenos disponibles, es que se debe determinar cuál será el método para otorgarlos.

A su vez, siempre teniendo en cuenta la cantidad de oferentes que superó ampliamente las expectativas, no se descarta que quienes vayan a quedar fuera de esta primera tanda, puedan quedar posicionados para las próximas parcelas. La quita de Del Valle, que es la otra tierra adquirida por el municipio con este fin se encuentra pegada a la de Handorf.

Misma situación de incógnita se da con los 10 terrenos que podrían tener fines sociales; es decir, destinados a aquellas familias que no estuvieran en condiciones económicas de realizar una oferta dentro de lo establecido, pero que hubieran presentado notas manifestando su necesidad de acceder a un terreno, manifestando su voluntad de realizar un pago acorde a su realidad. La cantidad de oferentes, podría hacer que esa decena de lotes, pasen a la etapa siguiente, que podría verse adelantada en términos de tiempo

En ambos casos, de estar ya definido, seguramente será comunicado en el día de mañana.

