La Payanca: habló «TR», quien halló un arma enterrada en un galpón de la estancia la semana pasada (VIDEO)

El nombre de La Payanca volvió a oírse con fuerza en los últimos días luego que una persona publicara en sus redes sociales el hallazgo que había realizado en un galpón de la estancia donde hace 33 años asesinaron a seis personas, crimen aún sin resolver.

«TR», tal las letras con que lo identificamos dado su pedido de preservar la identidad oculta, accedió a hablar con DISTRITO INTERIOR TE VÉ y facilitar el arma para que se tomen imágenes antes que el viernes por la noche, casi madrugada del sábado la entregara a la Policía que lo había requerido.

Si bien a simple vista el arma parece corroída por el paso del tiempo, lo que da una idea de los años que puede haber estado en ese lugar, ante la magnitud de lo sucedido y su contexto, es imposible que el hallazgo quede en una mera anécdota.

Es lógico a su vez que alrededor de este acontecimiento surjan muchas preguntas.

«TR» no quiere problemas, y es consciente que su hallazgo no es menor, por eso no dudó en contar en primera persona a Distrito Interior cómo sucedieron los hechos.