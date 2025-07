General Pinto: todos los candidatos, todas sus propuestas y las críticas que deberán enfrentar (VIDEO)

En el Partido de General Pinto tres son las listas que compiten por las bancas que se renuevan en el Concejo Deliberante en las elecciones del próximo 7 de septiembre.

El escenario tiene a tres Listas en pugna, dos pertenecen a la oposición, La LIbertad Avanza, encabezada por Natali Olmedo, docente, acompañada en el segundo lugar por Jonatan Paganini, comerciante y referente del espacio libertario de la primera hora, y Somos Buenos Aires, que la encabeza Jorge Sánchez, empresario agropecuario y lácteo. El oficialismo, por su parte, está representado en primer lugar pro Bruno Di Nucci, Profesor de Educación Física y actual funcionario municipal, con un rol protagónico por las áreas que actualmente conduce; la Coordinación de Delegaciones de los Pueblos y el vínculo del municipio con las instituciones intermedias.

En esta entrevista que DISTRITOINTERIOR TE VÉ mantuvo con los cuatro mencionados, cada uno explicó los motivos de haber aceptado el desafío y respondido cada una de las partes, no tan gratas que le toca enfrentar; desde la Libertad Avanza, la representación de un Gobierno nacional que no tiene a todos conformes, por el contrario; Sánchez, que no logró un acuerdo de unidad con la oposición y puede beneficiar al oficialismo, y el representante del Gobierno local, por la posibilidad que su candidatura sea testimonial.

Este resumen de no más de 30 minutos, permite, como siempre pretendemos desde Distrito Interior, que al tener todas las voces en un mismo lugar, pueda sacar sus propias conclusiones y tomar la decisión que considere mejor para su realidad y la del Partido que habita.