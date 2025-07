En General Pinto la oposición va con dos listas y el oficialismo (casi) todo unido

General Pinto no escapa a lo que ocurre en prácticamente todos los distritos que componen la cuarta sección electoral donde nada se puede dar por cerrado hasta que las Listas hayan sido aprobadas.

Estas horas previas al vencimiento del plazo para su presentación el día sábado, aún hay incógnitas que no tienen un cierre asegurado, por lo tanto todo lo que se diga, crea o publique es una mera especulación.

Distrito Interior habló con los referentes de los diferentes espacios locales quienes confirmaron en qué instancia se encuentran las negociaciones, con quién y la presentación de Listas; de allí que podemos afirmar tres espacios que van por las bancas del Concejo Deliberante.

El oficialismo, salvo en los dos primeros lugares, tendría, nuevos nombres en la conformación. Encabezará Bruno Di Nucci, Secretario Coordinador de Delegaciones e Instituciones y el segundo lugar, Vanessa Suarez, Inspectora Jefa Distrital, el resto que no ha trascendido, serían nombres de hombres y mujeres jóvenes y nuevos o relativamente nuevos en la política.

La casi unidad del oficialismo, o el peronismo del distrito de General Pinto, se debe a que Nicolás Aguiar, referente de Peronia, un espacio netamente «cristinista», no halló el lugar que pretendía en la negociación y no será parte; sin embargo, su participación en esta elección no está descartada, dado que está en conversaciones con el referente local de Somos Buenos Aires. Ha habido al menos una reunión, pero no se ha concretado nada aún. Si bien las diferencias ideológicas son marcas respecto a lo que representa Aguiar y sus posibles socios políticos, las coincidencias se dan en lo que ambas partes pretenderían para el distrito de General Pinto en caso de lograr una o más bancas en el HCD.

Las Listas restantes son las de Somos Buenos Aires y la LIbertad Avanza.

En el caso del primer Frente político, el referente, dado el caudal de votos obtenidos en la última elección es Jorge Sánchez, es decir quien tiene la lapicera, la última palabra en el armado de la Lista que podría contener radicales. En ese sentido, si no hubiera representantes de la casa ubicada en la calle Alem y Gowland, desde allí se apoyaría la campaña.

Sánchez, que no confirmó su lugar en la Lista aunque si dijo que la integraría, probablemente la encabece, aseguró a Distrito Interior que su participación se debe principalmente a la gente que lo votó en las elecciones del 2023.

Acerca de La LIbertad Avanza, esta elección será la primera en la que presenten Lista; la misma estará identificada con el color violeta, aseguró Jonatan Paganini a Distrito Interior, quien también sostuvo que no podrían confirmar la nómina de candidatos hasta que haya sido aceptada debido a los cambios u observaciones que a último momento podrían surgir.

Daiana García Farotto, en línea con el intendente de Junín, Pablo Petrecca, quien avanza en el acuerdo con La Libertad Avanza, no se sumaría a la Lista pintense, a pesar de lo que sucede «arriba».

Por el momento, y es lo que vuelve a esta elección atípica, además de elegirse legisladores locales y seccionales, todo es incierto aunque comienzan a verse las primeras definiciones aquí publicadas.