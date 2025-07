La importancia de las residencias médicas en Clínica La Pequeña Familia

Las residencias médicas son una etapa fundamental en la carrera de cualquier profesional de la salud. Son el puente entre la formación académica y la práctica médica de calidad. Sin embargo, en los últimos años, muchas instituciones han notado una disminución en el interés de los médicos recién graduados por continuar su formación a través de este sistema.

Una residencia médica es un sistema de formación de postgrado para médicos recién graduados que desean especializarse en un área específica de la medicina. Consiste en un período de práctica intensiva y supervisada en un hospital o centro de salud, donde el médico residente adquiere conocimientos, habilidades y destrezas especializadas bajo la guía de médicos de planta. Es un requisito fundamental para obtener un título habilitante de especialista y su duración varía según la complejidad de la especialidad, oscilando generalmente entre 3 y 6 años.

En Argentina, la formación total de un médico, incluyendo la carrera de grado y la residencia, es de aproximadamente 10 a 12 años. La carrera de Medicina tiene una duración promedio de 6 años. Luego, la residencia médica suma entre 3 y 6 años más, dependiendo de la especialidad elegida. Es un proceso formativo donde con un sistema de becas el profesional, puede tener un sueldo, mientras se aboca al aprendizaje tanto teórico como práctico.

«Hoy, lamentablemente, estamos viendo que cada vez menos médicos recién recibidos eligen realizar una residencia. Por nuestra parte, estamos convencidos de que es un paso clave e indispensable para lograr una formación sólida y segura, que permitirá un ejercicio profesional con mejores resultados para los pacientes y un mejor futuro para el médico. Hacer los cuatro años de residencia en una especialidad permite adquirir un conocimiento específico y una experiencia real, estando protegidos, supervisados y remunerados», destaca el Dr. Javier Pepa, director médico adjunto de la Clínica.

Con una trayectoria consolidada como institución de referencia en la región, la Clínica cuenta con un completo Programa de Residencias Médicas, bajo la coordinación del Comité de Docencia e Investigación. El Dr. Rodolfo Scaravonati, médico cirujano del staff y presidente de dicho Comité, resalta: «Actualmente contamos con residencias en Clínica Médica, Cardiología, Cirugía General, Urología, Pediatría, Terapia Intensiva y Tocoginecología. Nuestros residentes tienen la posibilidad de rotar por centros de renombre de la ciudad de Buenos Aires, La Plata y Rosario y participar activamente de congresos y actividades científicas, lo que enriquece aún más su formación».

La experiencia diaria, la práctica constante y el acompañamiento de profesionales con amplia trayectoria son pilares que destacan quienes ya transitan esta etapa. La Dra. Luisina Giorgio, residente de 3º año de Clínica Médica, comparte su mirada: «Es cierto que al principio, dudé de hacer una residencia, pero me di cuenta que mi formación iba a carecer de una proyección si no continuaba con mi proceso formativo. Y luego de averiguar y visitar el sistema de residencias de la Clínica La Pequeña Familia terminé de entender la importancia de una especialización, también colaboró los beneficios que me ofreció la Clínica: me brindaron alojamiento en un departamento céntrico, lo que facilitó mucho la adaptación: -yo venía de Elortondo, Santa Fe y no conocía a nadie!. Me asombró la cantidad de servicios con los que cuenta la Clínica, la posibilidad de abordar alta complejidad, el trabajo multidisciplinario, donde vemos una gran variedad de patologías, y eso nos permite formarnos con excelencia en un ambiente de trabajo muy comprometido y profesional, la verdad que Junín posee una calidad médica que no sé si se valora lo suficiente en la región».

La Clínica La Pequeña Familia continúa apostando al desarrollo de nuevos profesionales y a la formación médica de calidad, sabiendo que invertir en educación es también garantizar una mejor atención para toda la comunidad. Actualmente estas son las becas que se encuentran disponibles:

2° LLAMADO A ENTREVISTA Y EXAMEN

SÁBADO 30/8 Clínica Médica 3 becas R1 + 1 beca R2 + 1 beca R3 Cirugía General 1 beca R1 (adjudicado) Cardiología 1 beca R1 Pediatría 1 beca R1 + 1 beca R 2 + 1 beca R3 Tocoginecología 1 beca R1 + 1 beca R3 Terapia Intensiva 1 beca R1

Para más información sobre las residencias:hacé clic acá

Foto de portada: Dr. Rodolfo Scaravonati (Presidente del Cómite de docencia), Dra. Luisiana Giorgio (Residente de 3er año de Clínica Médica) y Dr. Javier Pepa (Director Médico Adjunto)