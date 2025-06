Están radicados en General Villegas, realizaron una plantación de tulipanes y proyectan otros emprendimientos

Mientras se discute si el espíritu emprendedor es algo que se aprende o se trae naturalmente hasta que un día aparece, hay quienes no se detienen y sin importar los pronósticos, incluso lo que el presente muestre en términos económicos, sociales o políticos, continúan soñando, proyectando y haciendo realidad proyectos que tal vez con el correr del tiempo no «prendan», tal este caso en el que una pareja decidió iniciar con la plantación de tulipanes.

Romina Dominguez Carvalho detectó esta producción como una posibilidad, y su compañero de vida, Daniel Colombo, se sumó a la iniciativa; así fue como hace apenas unos días, en un establecimiento rural de su propiedad plantaron 50 bulbos de tulipán.

La elección del lugar no es azarosa; Coronel Suárez tiene temperaturas inferiores a las de General Villegas, por lo que decidieron hacer allí una prueba para lograr determinar si el bulbo logra desarrollarse en esas condiciones.

Romina explicó que el tulipán usualmente se planta en el sur, principalmente en Trevelin (donde existe anualmente la fiesta de esta flor), porque necesita inviernos crudos, poca agua y en la primavera que es cuando se empieza a desarrollar la planta para florecer necesita temperaturas no superiores a los 20 grados. Se planta en mayo/junio cuando el suelo tiene entre 5 y 9 grados, se riega en septiembre y llegando a octubre se cosecha la flor. El bulbo se deja y se cosecha en diciembre y se lo guarda hasta la siguiente temporada en un lugar seco con una temperatura de entre 17 y 20 grados y se replanta en mayo/junio así es el ciclo.

Si todo va bien, el bulbo el segundo año, ya multiplicado, adquiere un diámetro de entre 6 y 8 centímetros y ahí está apto para su comercialización.

La comercialización se puede dar internamente en el país y también exportar a Chile, USA y Holanda, que son los países que más lo requieren por ahora.

Al proyecto le suman plantas aromáticas como la lavanda, entre otras.

Por el momento es una idea que se plasmó; si resulta, no solamente se habrá conquistado con un nuevo producto suelo bonaerense virgen para los tulipanes (han habido pruebas de algodón en campos de Bragado y vides en Villegas -con resultado positivo-) con capitales surgidos en General Villegas, sino que dará lugar al crecimiento y la expansión con todo lo que ello significa.

Por otro lado, aunque relativamente pequeño si se lo compara con lo que puede resultar a largo plazo, es una muestra más que la voluntad es el principal motor; es real que se debe acompañar con recursos, pero sin la iniciativa no hay motorización.

Dominguez Carvalho que acaba de anunciar que se bajó de cualquier posibilidad de ir por una candidatura en las próximas elecciones, sabe que desde el 10 de diciembre en que concluye su período en el Concejo Deliberante de General Villegas, dispondrá de tiempo horario y decidió invertirlo en la naturaleza. A su vez había iniciado recientemente con una agencia de viajes, Herencia Viajera, que suma clientes de manera constante, lo que sumó a su capacitación en redes desde las que trabaja para el exterior con su formación en inglés.

Si este reciente proyecto funciona, puede que surja un nuevo canal de producción y comercialización de una planta que hasta ahora no es de esta provincia, si por el contrario no prospera, como reza una vieja frase atribuida a un reconocido inventor, habrá descubierto que por ahí no es. Así es el emprendedurismo.