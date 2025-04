Pasajero denunció que empresa de colectivos lo dejo abandonado en la localidad de Piedritas

Un pasajero de Neuquén, Alejandro López, denunció que se bajó a cargar agua en el termo en la parada de ómnibus de Piedritas, una localidad de Buenos Aires, y que cuando iba volver a subirse descubrió que el colectivo ya había salido. Fue en un viaje desde Corrientes.

«Llegó a la terminal de Corrientes con 40 minutos de retraso. El colectivo muy cómodo para dormir y todo. Llegamos a provincia de Buenos Aires a las 8 de la mañana. Para en la estación se servicio. Baja gente. Abre la puerta y aviso que iba a buscar agua (le hago señas con el termo al chofer)», comentó el hombre.

Precisó que iba «en Vía Bariloche y que ocurrió en una estación de Piedritas, a 30 kilómetros de Villegas». Cargó el termo con agua y compró unas facturas. Pero contó que el colectivo partió sin esperarlo. «Mi señora enseguida le avisa al chofer. Le dice ´falta mi marido que fue a buscar agua’. Le dijo que que me había avisado pero a mi no me hablaron en ningún momento. Le dijo que era un lugar que no se podía bajar porque había una parada a 30 kilómetros«, relató.

En ese momento, relató que le indicaron a su esposa que tenía que dirigirse hasta Villegas. Comentó que se comunicó con un remis pero le dijeron que no trabajaban porque era domingo. Pudo viajar a la localidad gracias a un camionero que al enterarse lo que le había ocurrido lo llevó hasta ese punto.

«Me abandonaron en el camino», sostuvo y agregó que luego se lo recriminó a los choferes.

Explicó que desde que partió desde Corrientes hasta Neuquén, fue un viaje de 27 horas. «Hacia 25 años que no viajaba en colectivo. Siempre lo hacia en auto con mi señora. Somos dos jubilados«, contó.

Sumó que tiene un certificado por Jucaid (Junta Coordinadora para la Atención Integral del Discapacitado) «pero nunca pude obtenerlo por ahí el pasaje, así que sacamos y pagamos», publicó el sitio riomegro.com.ar