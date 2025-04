100 años de la Sociedad Italiana de Santa Regina: «Si se cierran las instituciones se cierran los pueblos»

El sábado 29 de marzo se llevaron a cabo los actos de celebración del Centenario de la Sociedad Italiana de Santa Regina, entidad que se inauguró en un galpón de chapa ubicado en la Estancia Fortín Gainza, el 29 de marzo de 1925.

La iniciativa partió de un grupo de inmigrantes italianos radicados en la zona y recibió el nombre de Príncipe Umberto. La entidad se trasladó en 1934 al edificio donde funciona hasta la actualidad.

El acto protocolar fue presidido por el intendente municipal, Gilberto Alegre, a quien acompañaron el presidente de la Sociedad Italiana, Ulises Verna; los secretarios de Gobierno, Mariano Maranta; de Educación y Cultura, Valeria Iglesias; de Obras Públicas, Alejandra Matellán; de Promoción, Producción y Medio Ambiente, Mónica Spertino; los concejales Cecilia Capponi y Adrián Carenzo y otros funcionarios municipales.

Del evento participaron representantes de sociedades intermedias, familias de socios fundadores, ex presidentes de la institución, ex residentes, miembros de la comisión directiva y vecinos de la localidad.

Estuvieron presentes las banderas de ceremonia de la Escuela Primaria N°7 Bernardino Rivadavia, Escuela Secundaria N°10 Dr. Antonio Piazza, Casa de la Cultura de Santa Regina, Biblioteca Pública Municipal y Popular Fortín Gainza, Hogar de Ancianos Refugio de mis Años, Capilla San José, Cooperativa de Provisión de Electricidad, Sociedad Atlética y Recreativa de Santa Regina, Centro Tradicionalista Dos Fortines y Sociedad Italiana de General Villegas, Banderaló, además de Melo, Laboulaye y Levalle, de la provincia de Córdoba. También acompañó el estandarte del Ballet Cosmo Silvaroli de Mar del Plata.

Tras las estrofas del Himno Nacional Argentino se entonó el Himno Nacional de Italia y se invitó al intendente Gilberto Alegre y al presidente de la entidad, UIises Verna, a descubrir una placa de la Municipalidad de General Villegas.

Después de la bendición a cargo del presbítero Fabián Cortez, la secretaria de Promoción, Producción y Medio Ambiente, Mónica Spertino, manifestó que «agradecemos mucho a la Comisión de la Sociedad Italiana que nos haya permitido acompañarlos para festejar y ser parte de esta emocionante noche».

«El Corredor Productivo de Italia hizo posible que hoy nos acompañe este ballet de Mar del Plata que le va a poner música y corazón, lo que siempre han puesto nuestros ancestros italianos. Nuestras almas se van a unir en este sentimiento, en esta unión Italia-Argentina», señaló.

Seguidamente, se expresó Alba Echavarri, nieta del fundador y ex presidente de la institución, Juan Cassino, quien expresó: «Estamos de fiesta. La Sociedad Italiana cumple 100 años, lugar de tantas historias y grandes personajes valorables. Es un honor para mí, junto a mi hermana Angélica, a mis primos Albina Pilar y Juan Carlos, festejar el centenario de su vida institucional y honrar sus valores originales de solidaridad, ayuda mutua y bien común, conjuntamente con los descendientes de la primera Comisión Fundacional».

«Somos nietos de don Juan Casino, pionero y fundador de esta institución, la Societa de Mutuo Socorro Príncipe Umberto, que, como tantos otros inmigrantes, llegó un día con un atado de sueños y la valija de cartón cargada de esperanzas y deseos de prosperidad. Venían a hacer la América, y miren si la hicieron. Don Juan Casino vino de Italia. Nació en Roddino, provincia de Cuneo, un 7 de diciembre de 1882. Al llegar, se estableció un tiempo en Bunge y pronto eligió a Santa Regina para comenzar como comerciante en un almacén que más tarde sus hijos continuarían bajo la firma Casino Hermanos», continuó.

Elbita, como la llaman todos, definió a su abuelo Juan como «un gran visionario que, con el afán de ayudar a los pobladores, fundó la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, cuya finalidad era esencialmente comunitaria y, con el aporte de los asociados, brindaba bienestar al pueblo. Muchas historias quedan en el recuerdo de los valientes e incansables trabajadores que nos precedieron y debemos imitar. Hoy, en este día tan significativo solo nos resta agradecer a todas las personas que supieron y pudieron sostener durante todos estos años a la institución y mantener el emblemático y legendario edificio que la representa, cuna de tantas anécdotas. Que nuestra sociedad siga siendo un faro de esperanza y un ejemplo inspirador para nuestra comunidad. Trascender, de eso se trata». Emocionada por los recuerdos, les agradecemos la presencia. Deseando disfruten de una linda noche. Muchas gracias.».

Por su parte, el actual presidente, Ulises Verna, señaló que «nos llena de alegría que estén aquí para celebrar nuestros 100 años» y agradeció a los «primeros socios fundadores que dejaron atrás su familia, su tradición, sus amigos y emigraron a Argentina».

Tras agradecer al intendente municipal, a sus funcionarios y a todo su equipo de trabajo, porque «sin el aporte de ellos, esto hubiese sido imposible, además de toda la gente que colabora con nosotros, no estando en comisión, sino formando parte en su tiempo libre», Verna se despidió «con una frase que tomo prestada: un aniversario es un momento para celebrar las alegrías de hoy, las memorias del ayer y la esperanza del mañana».

Invitado a dirigir la palabra, Gilberto Alegre reflexionó sobre la importancia de recordar y honrar a los inmigrantes que construyeron el país, resaltando su sacrificio y la esperanza que trajeron consigo y enfatizó la necesidad de recuperar los valores y la determinación que caracterizaron a esas generaciones, especialmente en el contexto actual, en que la sociedad enfrenta grandes desafíos.

«Tenemos que recordar a los inmigrantes con mucho respeto y emoción, porque no vinieron acá a hacerse la América, vinieron a trabajar por su futuro y en su desarrollo también estaba el nuestro. Esta tierra es, fundamentalmente, la síntesis de los españoles, de los italianos que venían a trabajar y a construir construir su futuro», expresó.

El intendente recordó lo que dijo cuando se inauguró el trabajo de restauración del Teatro Español de General Villegas: «cerremos los ojos, miremos este edificio y pensemos lo que era Santa Regina 100 años atrás. No había nada, no había luz, no había asfalto. Rancheríos y algunas casas de inmigrantes más destacados. ¿Y cómo hicieron este edificio? Porque hoy en día todavía es importante. Fue por imaginar el país en el que querían vivir, en el que querían construir. Por eso lo hicieron con el sacrificio de muchísima gente, que seguramente pusieron más acá que en su casa».

Mencionó el papel fundamental de las instituciones y la educación en la construcción del futuro, instando a la comunidad a «recuperar esa idea, porque en ella está el futuro de nuestros hijos. Si no somos capaces de recuperar el modelo que tuvieron los inmigrantes que llegaron a esta tierra, no construiremos el país que ellos soñaron».

«Tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro apoyo a todas las instituciones. Desde el gobierno municipal apoyamos a las instituciones, porque si se cierran, se cierran los pueblos y la gente no tiene dónde ir. Así como nuestros padres y abuelos enfrentaron el desafío de su tiempo construyendo una sociedad de socorros mutuos para auxiliarse mutuamente, nosotros debemos seguir trabajando para ayudar a la gente que lo más necesita», señaló.

Asimismo, enfatizó en que se debe «poner trabajo en la educación, ayudar en las escuelas, sumarnos a las cooperadoras, trabajar para que esos chicos que aparentemente no tienen ninguna esperanza, puedan soñar de una manera distinta. Hoy los pibes salen de las escuelas y en estos lugares no tienen dónde ir. Hoy la tecnología nos está colocando contra la pared y nosotros tenemos que estar preparados, que es difícil para los que no pertenecemos a la generación digital, para preparar a nuestros hijos para el futuro que viene».

Finalmente, el intendente Gilberto Alegre sostuvo que «esta foto es la síntesis de que en Argentina hay todavía valores que se pueden recuperar. No están en el conurbano, están en los pueblos del interior, están en las sociedades pequeñas donde todavía el valor de las familias y de las instituciones puede ser recuperado para vivir en el país que soñaron los inmigrantes».

Posteriormente, el intendente Alegre, el presidente de la institución, las secretarias Iglesias y Spertino y el encargado de la delegación local, Jorge Leani, entregaron recordatorios a familiares de los socios fundadores: Mateo Morgavi, Juan Carlos Marenco, Luis Fiori, Félix Cassino, Antonio Bartolomeo, Eugenio Marenco, Miguel Bergesio, Luis Gumeratto, Luis Marenco, Pedro Augusto Coup, Juan Gussoni, Juan Cassino, José Garbarini, Francisco Mangiantini y José Biglia.

De la misma forma, recibieron presentes como reconocimiento a la labor realizada, los ex presidentes de la institución: Juan Cassino, José Brignone, Héctor Blangetti, Rubén Magliano, José Leani, Juan Mittino, José Sánchez, Griselda Altuna, Olga Marenco de Raspo, Juana Gianolio de Mittino, Agustín Grizia, Santiago Magliano, Alberto Fernández y Ángel Mittino.

Por otro lado, Paola Vicenti (Sociedad Italiana de Laboulaye), Alberto Formini (Sociedad Italiana de Melo) y Alejandro Properzi (Sociedad Italiana de General Levalle), entregaron plaquetas recordatorias; y un representante de la Unione Regionale del Molise, obsequiaron objetos típicos al intendente municipal Gilberto Alegre y al presidente de la institución sanreginense, Ulises Verna.

Finalizado el acto y tras el retiro de las banderas de ceremonia, los presentes fueron invitados a compartir una muestra fotográfica y objetos de la época.

En la noche se tuvo lugar la cena aniversario con el show de Silvana y su Banda.