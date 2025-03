La empresa Porky’s, de General Villegas, se expande en la región abriendo nuevas sucursales

La familia Iturria lleva años trabajando con las energías puestas en la firma Porky´s. Hoy el nombre es una marca de calidad y la empresa goza de buena salud; pero no siempre fue así, los avatares económicos del país no les fueron ajenos, y tampoco lo que la mayoría de los emprendedores / empresarios, deben afrontar en el camino elegido.

Con dos sucursales en General Villegas, la ciudad de origen acaban, de inaugurar una nueva, refaccionada totalmente en la vecina ciudad de América donde tienen presencia desde hace un tiempo importante. Al mismo tiempo, las proyecciones son las de continuar expandiéndose de este modo, aún en aquellos lugares donde llegan con sus productos.

Master News, uno de los medios de América, reflejó en una nota, esta noticia, poniendo de manifiesto las expectativas que esta apuesta despierta en la vecina comunidad.

“Ya nos mudamos, estamos muy contentos. Arrancamos el lunes 10 y por suerte ya la gente nos acompañó, somos todos ya muy conocidos, se han hecho muy amigos de las chicas” dice el dueño destacando “creo que el valor más grande que tenemos son ellas, yo siempre con cualquier persona que lo hablo, siempre lo destacamos porque todo el mundo dice lo mismo, nunca jamás alguien dijo lo contrario y vos siempre que venís con alegría, con felicidad, saben, entienden muy bien el rol que ocupan y lo desarrollan de una manera espectacular, nosotros somos de Villegas y ellas se ponen la camiseta, si es navidad se ponen el gorrito de navidad, el otro día para el Día de la Mujer le entregaban un pin a cada mujer, si es la fiesta de la tradición se visten de paisano, es como que todo surge de ellas, sin que nadie les diga nada, entonces eso demuestra el compromiso que tienen con el trabajo y con el amor que lo hacen, así que la verdad que siempre estamos muy agradecidos con ellas” dijo Tomás refiriéndose a sus empleadas.

Consultado por el periodista Ricardo Novo sobre si pensaba que iba a tener el éxito que tuvo con su llegada a América, Iturria dijo “La verdad es que uno siempre tiene expectativa porque sabe lo que puede dar, somos una familia de trabajo que arrancó muy de abajo, que sabe lo que significa lograr algo y sí, nos teníamos fe porque íbamos a presentar un local prolijo, limpio, con buenos precios y con buena atención, así que sí nos teníamos fe, la verdad es que un poco nos sorprendió el recibimiento, el gran recibimiento, no fue un tema contractual, no fue un inconveniente con el local anterior, sino que simplemente poder devolverle a la gente todo lo que nos ha dado y a las chicas también, para que puedan trabajar más cómodas, tener su espacio atrás para que puedan tomarse su desayuno y la gente que por ahí no tenga que esperar afuera, ni la gente grande, ni la gente chica y ofrecerle mayor cantidad de productos a un buen precio, que era también la intención que teníamos para agradecerle todo lo que nos están dando ellos”.

El joven agregó “Ahora sumamos todo lo que es fiambrería, cortes de novillo, hicimos el desposte acá y la verdad que nos gusta ofrecer una gama amplia de productos a un precio donde la gente pueda acceder y si, siempre manejar un buen volumen con un buen precio, tenemos la estructura para poder hacerlo en Villegas, de todo lo que son cámaras de frío, personal de trabajo y demás, entonces eso nos posibilita poder hacer lo que hacemos”.