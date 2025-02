El mundo: una ballena jorobada “engulló” a un joven en el sur de Chile y la experiencia quedó grabada en video

Un inusual episodio ocurrido en las aguas del Océano Pacífico, en Punta Arenas, Chile, quedó registrado en un video y sorprendió al mundo. En el material se aprecia cómo una ballena jorobada da una vuelta y “engulle” a un joven de 20 años que practicaba packrafting junto a su padre – quien filmó la escena – en Bahía Águila. El animal liberó al muchacho segundos después y apareció nuevamente en la superficie del agua.

El video no tiene gran calidad y, más allá de que pareciera que la ballena se traga al joven, lo cierto es que lo empuja al fondo, probablemente con intención de juego.

Las imágenes evocan inevitablemente historias como la de Pinocho, donde una ballena gigante llamada Monstruo lo engulle junto a Geppetto, Fígaro y Cleo, o la de Moby Dick, de Herman Melville, novela inspirada en el nombre de la ballena Mocha Dick, avistada por marineros cerca de la isla Mocha, en Chile.

En tanto, Adrián Simancas, el protagonista, contó a la prensa la experiencia que vivió. “Siento algo como azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima… No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo… pensé que me había comido”, relató el joven oriundo de Venezuela, a Televisión Nacional de Chile.

Dell Simancas, su padre, fue quien filmó el momento y también expresó qué sintió al ver la dramática situación: “No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada. Ese fue el único momento de susto que tuve, porque no lo vi como por tres segundos y de repente sale disparado”.

Adrián no sufrió heridas y pudo mantenerse a flote agarrado del bote inflable en el que se encontraba. Después del hecho, ambos explicaron que el viento y las corrientes marítimas se intensificaron, razón que los llevó a suspender la travesía.