Rivadavia: aseguran que el contexto económico pone en jaque la operatividad de los bomberos voluntarios de todo ese distrito

Este viernes representantes de los cuarteles de bomberos voluntarios del partido de Rivadavia brindaron una rueda de prensa donde contaron detalles de la difícil situación económica que enfrentan debido a las grandes subas en los costos que deben afrontar mensualmente. Elevados costos de trajes en dólares, subsidios irrisorios, muestran un panorama sombrío para un servicio esencial para todas las comunidades, publicó el sitio Rivadavia on line.

Cecilia Ocampo (Presidente Bomberos Voluntarios de Rivadavia), Emilia Bravo (Presidente Bomberos Voluntarios Fortín Olavarría), Araceli Bustamante (Comisión Normalizadora Bomberos Voluntarios Sansinena) y José Luis Bengoechea (Presidente Bomberos Voluntarios González Moreno) expusieron este viernes en una conferencia de prensa la difícil situación que enfrenta cada cuartel debido al contexto económico que les dificulta sostener el servicio vital que brindan a sus comunidades. Desde los costos diarios hasta pensar en futuro y sostener equipamiento adecuado.

«Es una situación preocupante»

«Estamos haciendo conocer algo que no es ajeno al común de la gente, es una situación preocupante ya que de nuestra labor depende la vida de muchas personas que solicitan nuestro servicios. El año pasado el gasto anual fue de $13.500.000 pero tuvimos una erogación de $18.000.000, es un número negativo. Trabajamos en todo tipo de eventos para generar ingresos. La realidad nuestra no pasa por el día a día, pero teníamos la planificación de comprar un camión forestal pero no pudimos llegar, una semana después de iniciar el trámite, el móvil pasó de valer $18.000.000 a $38.000.000. No cumplir con los objetivos nos pone en riesgo» expresó José Luis Bengoechea, Presidente Bomberos Voluntarios González Moreno.

Además agregó «hace 15 días se cobraron los subsidios nacionales, se pasó todo el año esperándolo. Nosotros nos tenemos que mantener los 11 meses, así no podemos planificar y es difícil tener todo en regla. El apoyo provincial es 1 millón de pesos anual y el nacional 30 millones de pesos. Necesitamos estar amparados en Rivadavia, se está trabajando en eso, para que se nos incorpore en los gastos del Partido. No tenemos problemas en el día a día, pero los vehículos están obsoletos, la indumentaria se está venciendo y las responsabilidades son muchas. No queremos llegar a un problemática peor».

«Los autobombas que tenemos son viejitos, me preocupa mucho los gastos de combustible, sostener el cuartel, el equipamiento de los chicos»

A su turno Emilia Bravo, Presidente Bomberos Voluntarios de Fortín Olavarría, manifestó no tener previsibilidad en el cuartel.

«Hoy nuestro cuerpo activo tiene los equipos estructurales y forestales vencidos, recientemente compramos 3 trajes , ante una situación con ART con trajes vencidos no nos va a cubrir. Los autobombas que tenemos son viejitos, me preocupa mucho los gastos de combustible, sostener el cuartel, el equipamiento de los chicos. Tenemos la suerte que muchos de los bomberos tienen sus oficios y hacen las cosas ellos. La cuota de subsidio provincial es de $557.000, son dos cuotas al año. Un casco cuesta $250.000, equipar con traje estructura al cuerpo activo saldría 26.000 dólares, el equipo estructural 13.000 dólares. Son cifras muy altas para lo que logramos recaudar en el año» expresó Bravo.

«Nos sostenemos gracias a los eventos, rifas, bailes y donaciones»

Araceli Bustamante, integrante de la Comisión Normalizadora Bomberos Voluntarios Sansinena, informó que en 180 días lograron normalizar el cuartel y que se eligió nueva comisión que comenzará su mandato en febrero.

«Desde el 2021 no había Comisión, mucha deficiencia en papelería y había que responder a la AFIP, Personería Jurídica, Ministerio de Seguridad y Defensa Civil, en esos cuatro lugares se adeudaba muchísimo. Logramos que se elija una nueva Comisión Directiva. No recibimos, por temas de legajo, el subsidio nacional ni el provincial desde 2022. Nos sostenemos gracias a los eventos, rifas, bailes y donaciones. Nuestras necesidades no son diferentes a los otros cuarteles» dijo Bustamante.

«En 2024 tuvimos gastos por más de $20.000.000, lo afrontamos sólo con el trabajo que hace la Comisión. Pero no podemos seguir de esa manera, no es justo. Los bomberos salen a los siniestros y a golpear una puerta, a trabajar en eventos. Necesitamos ser incorporados en un fondo para bomberos, que sea a perpetuidad, que sea inamovibles en el sistema municipal para mantener un cuartel» agregó.

«Si bien costeamos casi todo, es cada vez más compleja la situación»

Sobre el final Cecilia Ocampo, Presidente Bomberos Voluntarios de Rivadavia, manifestó «tenemos un cuerpo activo muy numeroso, los ingresos en 2024 son los subsidios nacionales, provinciales, el nacional cobramos la última parte hace unos días (Suma unos $30.000.000). El cuartel de América tiene un apoyo municipal que en el año fue de $7.900.000. Tuvimos $20.000.000 más gracias a eventos realizados, $2.500.000 de aporte voluntario y $1.500.000 en el llenado de pileta. El total es $64.000.000 en el cuartel pero nuestros egresos fueron $60.000.000, si no fuera por los $19.000.000 que entraron estos últimos días del subsidio nacional no hayamos quedado por debajo. Hemos recibido donaciones de combustible, constantemente recibimos donaciones de la comunidad, si bien costeamos casi todo, es cada vez más compleja la situación. Mantener operativo el cuartel, los móviles, ahora tenemos que hacer la rendición del subsidio de $11.000.000, tenemos que gastar $3.000.000 sí o sí. Cuando empezamos a pedir presupuesto, una lanza sale $800.000. Imagínense vestir a un bombero, tenemos toda la ropa vencida. Vamos a trabajar en conjunto los cuatro cuarteles, atrás de cada cuartel hay bomberos, es una vida que se pone al servicio de la comunidad, el servicio de bomberos voluntarios es gratuito para la comunidad pero no para quienes los sostenemos» expresó.