Qué son los pagarés bursátiles que no pudo pagar el grupo “Los Grobo” y por qué complican a algunas empresas del agro

En las últimas horas el mundo del agro fue sacudido por una noticia inesperada: dos empresas del grupo empresario Los Grobo -Agrofina y Los Grobo Agropecuaria S.A.– anunciaron que no tienen capacidad para enfrentar pagos inmediatos por USD 400.000 de pagarés bursátiles. Otras empresas ya habían enfrentado situaciones similares en los últimos meses y según se habla por lo bajo, otras más podrían sumarse en las próximas semanas.

¿Qué son los pagarés bursátiles? Técnicamente son instrumentos de deuda de corto plazo emitidos por empresas o entidades financieras en los mercados de capital. Funcionan como una forma de financiamiento directo: el emisor obtiene recursos de inversores a cambio de un compromiso de pago en una fecha futura, generalmente con un interés determinado.

A simple vista, los pagarés bursátiles funcionan de la misma manera que otros instrumentos, pero lo cierto es que en la práctica son bastante diferentes. Miguel Arrigoni, CEO de First Capital, explicó la diferencia que existe con otras herramientas disponibles en el mercado.

“Para hacer una obligación negociable (ON) o un fideicomiso financiero hay que ir a la Comisión Nacional de Valores (CNV), desarrollar un prospecto, contratar asesores, abogados, explicar cómo se va a pagar. Con los pagarés bursátiles el sistema es mucho más sencillo. Prácticamente no tienen ningún tipo de control”, comentó el experto. “Se puede tener un capital de un millón de dólares y emitir un pagaré bursátil de USD 100 millones”, aseguró.

Ahora bien, para entender qué fue lo que complicó a las empresas del agro, hay que ir un poco más allá. Arrigoni explicó que se emitió mucha deuda en un contexto en el que el dólar link estaba en auge. “Mientras se lo atara al dólar link, que era lo que mercado quería, lo compraban igual. Es una forma de fondearse de manera más simple… fabricando plata”, señaló.

“First no participó del esquema porque si bien más del 90% de las operaciones están bien hechas, hay un porcentaje menor que van a quedar afuera, en off side. Son media docena de papeles caídos, algunos chicos, otros importantes, que están haciendo ruido en el mercado. Una parte de esos pagarés no tenían garantías y no estaban del todo bien estructurados. Ese contexto va a generar M&A (fusiones y adquisiciones): los que no puedan pagar esos pagarés bursátiles, pero tengan un buen negocio, van a ser comprados”, detalló Arrigoni.

En lo que respecta puntualmente al agro, muchas empresas que emitieron deuda a través de pagarés bursátiles, quedaron atrapadas en un contexto delicado, de alta suba de costos y caída de los precios internacionales de los commodities.

“El campo vive una situación muy complicada. Hay una caída en los precios de los insumos, se arrastran los problemas climáticos de la campaña pasada, hay caída de precios internacionales y un entramado impositivo muy duro más que nada por los derechos de exportación (las llamadas “retenciones”). Es necesario modificar los derechos de exportación para que estas situaciones no se multipliquen”, explicó el analista Salvador Di Stefano.

“Los números no están cerrando. Muchas empresas se van a reestructurar y van a poder salir, pero otras van a quedar en camino”, señaló Di Stefano. Desde su punto de vista, las compañías con problemas de liquidez podrán sobrevivir (salvo errores), mientras que aquellas con problemas de solvencia no podrán salir adelante.

La situación plantea interrogantes sobre el futuro del financiamiento en el sector agropecuario. Si bien algunos actores podrían aprovechar oportunidades de adquisición, otros enfrentarán procesos complejos de reestructuración. El desafío radica en equilibrar las necesidades de capital con una mayor previsión financiera, evitando que estas dificultades se propaguen en toda la cadena productiva.