Alegre reconoció al ex intendente Ballari en el acto de imposición del nombre del Dr. Raúl Alfonsín al Salón Dorado del Palacio Municipal (VIDEO)

El martes 10 de diciembre a las 21:00 horas, al cumplirse un año de la asunción de la nueva gestión municipal, se llevó a cabo la ceremonia de imposición del nombre “Salón Dorado: Dr. Raúl R. Alfonsín”, al Salón de Actos del Palacio Municipal, en homenaje al primer presidente de la democracia iniciada en 1983 y con el objetivo de conmemorar la recuperación del Estado de Derecho y celebrar la etapa democrática.

De esta manera, se cumplió con lo dispuesto por la Resolución 106 de septiembre de 2023, presentada por el Bloque Unión por la Patria y aprobada mediante Decreto en la 2° Sesión Ordinaria realizada el jueves 21 de marzo de este año.

Ante la presencia del intendente Gilberto Alegre, la presidente del Concejo Deliberante, Claudia Esain, concejales y ex concejales, dirigentes y militantes de la Unión Cívica Radical, funcionarios, consejeros escolares y vecinos, se leyó el Decreto correspondiente.

El descubrimiento de la placa estuvo a cargo del intendente municipal, el ex presidente de la UCR, Oscar Samiguel y el ex diputado provincial Carlos Jorge González.

Tras la bendición del padre Tomasz Wargocki, hizo uso de la palabra la arquitecta Claudia Esain, presidente del HCD, quien expresó que Alfonsín «tuvo la valentía de ser la voz de la democracia en tiempos de oscuridad y quien, con su firme convicción y profundo sentido de la justicia, logró que la Argentina volviera a ser un país libre, democrático y con futuro».

Añadió que «Raúl Alfonsín fue un hombre de principios, que entendió que el destino de una nación no puede depender de un solo hombre o de un solo grupo, sino de las instituciones, de las leyes y de la voluntad del pueblo» y sostuvo que «este espacio también fue su lugar, cuando nos visitó para la celebración del centenario de la creación del partido de General Villegas, siendo el único presidente en ejercicio en hacerlo».

Finalmente expresó que «con esta imposición de nombre, no solo rendimos homenaje a su memoria, sino que renovamos nuestro compromiso con los valores que él defendió con tanto interés, porque no solo fue un presidente, fue un líder moral, un faro de esperanza, un símbolo de la dignidad humana».

Por su parte, el intendente Gilberto Alegre felicitó al Concejo Deliberante «por esta iniciativa tan valiosa para la República y para nuestra comunidad» y señaló que «recordar a Alfonsín es un hecho de justicia, porque todos los argentinos le debemos la democracia que disfrutamos, por lo que fue el juicio a la Junta con el Nunca Más».

Para Alegre, los miembros de la Junta en aquel momento, «no eran un grupo de boy scouts, sino un grupo de asesinos que buscaban por todos los medios la impunidad y por tratar de zafar de las penas que enfrentarían al ser juzgados. La prueba más evidente, fue el golpe desesperado de la invasión a Malvinas, con el que pretendían lavar todas las culpas con un hecho que estaba en el sentimiento del pueblo argentino, que era la recuperación de las Islas. Fue muy triste porque le costó la vida a muchos soldados, a muchos jóvenes de nuestra patria e incluso de nuestro pueblo, pero ni así lograron zafar del juicio que les impuso el Presidente Alfonsín. Desde ahí en adelante nadie se animó a iniciar un golpe de Estado, salvo algunas tentativas como la de (Aldo) Rico o de (Mohamed ) Seineldín, que rápidamente fueron repelidas. Nadie más se animó a pensar que en Argentina era posible interrumpir un gobierno democrático por medio de las Fuerzas Armadas».

El jefe comunal enfatizó que «hoy necesitaríamos la rigurosidad del sistema democrático para que se condene a todos los corruptos definitivamente y que pueda ser ley la Ficha Limpia, para que nadie pueda ocupar ningún cargo público si está condenado por delitos contra la Administración Pública. Esto es un acto que necesitamos sí y que no admite especulaciones políticas ni negociaciones, lo requiere la patria».

En su mensaje, Alegre destacó la figura del ex intendente Alberto Miguel Ballari señalando que «quiero hacer un homenaje al primer intendente de la democracia en General Villegas, que fue Alberto Miguel Ballari. Yo fui derrotado dos veces por Alberto, pero eso no significa que no pueda valorar las condiciones que tuvo para sostenerse tres períodos seguidos como intendente, ser diputado en la provincia de Buenos Aires y ser Convencional Constituyente».

El intendente indicó que «en aquel momento no estábamos preparados para la política. La mayoría éramos ciudadanos comunes, quizás algunos con un poco más de formación como en mi caso, pero la mayoría de la gente que participaba en política era gente común».

Sobre esa primera época de militancia política para presentar las primeras listas, recordó que «el primer candidato que tuvo el radicalismo fue Telmo Caviglia, que falleció antes de llegar a ser candidato; el segundo fue Macazaga, quien también falleció antes de llegar a ser proclamado, y por último, Alberto Miguel Ballari, aceptó la responsabilidad con mucha grandeza y enfrentó ese momento».

Definió al primer intendente electo en 1983 como «un hombre de acción»,» que se distinguía «por su bonhomía, por ser hombre de pueblo».

Finalmente, extendió su reconocimiento a Raúl Alfonsín «fundamentalmente por el Juicio a la Junta de Comandantes y a Alberto Ballari por haber sido el primer intendente del sistema democrático en nuestro partido, que tuvo tres mandatos seguidos, que fue diputado provincial, que fue convencional constituyente. Fue una gran personalidad, con un perfil muy bajo y tenemos la obligación de reconocerlo».