Distrito Interior ganó el Premio FOPEA al periodismo de investigación 2024

Anoche en el club Español se realizó la tradicional ceremonia, la 11° en esta oportunidad, en la que FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) reconoce los trabajos publicados en diferentes medios de todo el país.

El medio digital que cubre los distritos de General Villegas y General Pinto principalmente, aunque cuando la información lo requiere alcanza a otros Partidos, fue distinguido con el Premio en la categoría Historias Locales, un rubro que se sumó este año, por el informe «La tragedia de Blaquier» publicada en marzo de este año, mes en el que ocurrió el hecho en el que seis personas de esa localidad perteneciente al distrito de Ameghino perdieron la vida en un pozo del sistema cloacal.

Fernando Cisarello, responsable de Distrito Interior, recibió el premio de manos de Indalecio Sánchez, integrante del jurado especializado en notas.

Cisarello destacó la oportunidad de FOPEA para que el periodismo del interior se haga visible, impulsando con estas acciones la búsqueda de la excelencia para la cada vez más desafiante tarea de informar ante el contexto en que se encuentra el periodismo de la Argentina.

A su vez, resaltó el valor en materia de aporte que tiene el Foro, que año a año realiza actividades que permiten la obtención de herramientas para ejercer este «oficio» o profesión, y ámbitos de debates con el único fin de hacer una tarea cada vez mejor.

El premio confirma el rumbo elegido en términos editoriales donde no hay otro modo de trabajar en este rubro que no sea con transparencia y objetividad, aunque en este momento sean dos valores innegociables que se intentan poner en duda; tema que no dejaron pasar por alto las autoridades que anoche hicieron uso d ela palabra y se pueden aprecia en el informe publicado por FOPEA que da cuenta de la ceremonia en cuestión.

Un año más, FOPEA premió la excelencia en el periodismo de investigación en Argentina, reconociendo el trabajo de periodistas en todo el país.

Este 7 de noviembre del 2024, a las a las 20 se celebró, frente a más de 100 invitados, la ceremonia de entrega de Premios FOPEA, un prestigioso reconocimiento a la excelencia en el periodismo de investigación en Argentina.

El evento tuvo lugar en el Club Español, un hermoso palacio inaugurado a principios del siglo XX en la Ciudad de Buenos Aires, muy cerca del Obelisco.

Una ceremonia para hacer foco en el periodismo

Las investigaciones ganadoras fueron publicadas originalmente en medios de comunicación de todo el país en cualquier soporte, destacándose por la revelación de información de interés público, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.

Durante la ceremonia, Paula Moreno Román, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), afirmó sobre el valor de nuestra organización y el Periodismo: “FOPEA no es una voz aislada, se trata de un espectro amplio de acción, comprometido con fortalecer el rol del periodismo y el compromiso con la libertad de prensa y de expresión, en la construcción de sociedades más justas”.

Moreno también analizó el delicado momento que atraviesa la profesión: “En este contexto desfavorable, el gobierno nacional y sus ultra seguidores, han elegido ubicar a nuestra organización en el lugar de enemigo, un rol que no elegimos ni merecemos”.

“FOPEA realiza desde su creación una tarea consistente para mejorar la calidad del periodismo, la ética y las condiciones en que se ejerce en todo el país. Sabemos que esa tarea tiene aristas políticas, pero no somos una fuerza política ni un contendiente del poder. FOPEA son los 643 periodistas que la integran, de diversos lugares geográficos y de pensamiento, reflejo de la sociedad argentina”, puntualizó Moreno.

La presidenta subrayó la especial relevancia que cobra la labor del periodismo en este contexto, ya que sin transparencia, sin instituciones sólidas y sin libertad para investigar y denunciar, no hay posibilidad de prosperidad compartida.

Paula, concluyó sus palabras invitando a todos los participantes y presentes a ser parte de este camino que consiste en ejercer el periodismo de investigación para aportar a la construcción de un sistema más justo, donde el poder se vea obligado a rendir cuentas, y la ciudadanía tenga herramientas para exigir sus derechos.

En la ceremonia también participó el jurado especializado. En la categoría Notas participaron Silvina Premat, Guillermo Draper e Indalecio Sánchez, quien compartió algunas reflexiones en nombre del grupo.

Sánchez destacó un abordaje de temática similar en los trabajos, que revelan una preocupación sobre los fenómenos comunes en distintos puntos del país. Los trabajos buscaron indagar en temas como los mecanismos de la corrupción política y empresarial, las apuestas online, los nuevos escenarios que plantean el consumo y el negocio de la droga

“Es una buena señal del ejercicio actual del periodismo que pone un espejo en la sociedad y no distorsiona la imagen que este devuelve aún con lo dolorosa que sea”, valoraron los jurados.

Respecto al premio mayor, Indalecio manifestó que el trabajo elegido reúne calidad técnica, relevancia e impacto del tema y superación de obstáculos para ser difundido. La elección destaca el “trabajo de hormiga” que hizo el autor de un medio pequeño, quien aplicó un riguroso trabajo investigativo en un tema muy poco indagado hasta el momento.

Por su parte, el jurado de la categoría Libro de Investigación (integrado por Miguel Wiñazki, Luis Gregorio y Norma Morandini) comunicó la necesidad de verificar la información, conocer antecedentes y recolectar datos para que el trabajo sea creíble y responsable. “En muchos de los postulados, cuesta delimitar lo que es investigación”, expresó subrayando la dificultad de encontrar un tema novedoso y de calidad literaria.

Como reflexión final, Morandini confesó la impresión causada por la recurrente elección de una temática sobre la población de muertes en la historia contemporánea. Expresó: “No accidentes. No catástrofes, muertes a manos de agentes del estado, como odioso legado del tiempo del terrorismo de Estado”.

A continuación, presentamos los ganadores al Premio FOPEA al Periodismo de Investigación 2024:

El premio FOPEA al Periodismo de Investigación reafirma esa razón de ser de nuestra organización: promover el periodismo de calidad, reconocer la excelencia periodística y defender la libertad de expresión en el país.

En un contexto desafiante, reconocer trabajos de profundidad que opten por revelar información de interés público, que promuevan la transparencia y reflejen lo que los distintos puntos del país transitan es esencial para fortalecer la democracia y libertad de expresión. ¡Agradecemos a todos los participantes y felicitamos a los ganadores del Premio FOPEA 2024!