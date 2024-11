Duro análisis de un comisario inspector retirado sobre el presente de la Policía Bonaerense: «Por $ 20.000 estamos lamentando cuatro vidas jóvenes»

La muerte de cuatro agentes de la Policía sobre la Ruta 7 el pasado sábado cuando viajaban a cumplir con un servicio en un partido de futbol dentro del territorio bonaerense, disparó todo tipo de comentarios, la mayoría puestos en el estado en que se encuentra la obra que convertiría al tramo donde ocurrió el hecho, sin embargo, el Comisario Inspector (RA) Darío Valle, de General Villegas, lo hizo sobre el personal que padeció la tragedia, y a partir de ello se adentró en la delicada situación en la que se encuentra la Fuerza Pública de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Inicialmente aclaró que accedió a hablar del tema, no para hacer referencia al accidente, del que desconoce en sus causas, pero está seguro que es un hecho imperdonable por el trasfondo, que está seguro tenía.

Valle se refirió a que enviar a personal de Caballería desde Bahía Blanca a cubrir un partido de fútbol, que no demanda más de cuatro o cinco horas a San Nicolás, lo que representa unos 1.400 kilómetros entre la ida y la vuelta (o más), por un adicional en el que estima que ese personal cobraría unos $ 4.000 por hora aproximadamente.

Por $ 20,000 estamos lamentando cuatro vidas jóvenes, que pueden ser más porque hay otros en estado reservado, enfatizó.

El Comisario Inspector, en Retiro Activo, estuvo en la Fuerza bonaerense 31 años, además de pertenecer a una familia de policías, por lo que se considera haber nacido con la Policía y conocer como pocos su funcionamiento, por ello no duda en afirmar que según pasan los años y los gobiernos, nada cambia respecto a la situación y consideración del personal de la Policía Bonaerense.

Recordó, haciendo un mea culpa, que al ingresar en la Escuela de Oficiales aprendían a obedecer bajo el percepto que lo que no entra por la cabeza entra por los pies; con ese lema se recibían y solo con el paso del tiempo y las jerarquías que se iban adquiriendo, comprendían que así no eran las cosas.

El policía tiene que estar bien formado, bien capacitado, rendir y hacerlo rendir al máximo porque es una profesión de la que depende la seguridad de los ciudadanos, pero también tiene que tener su descanso, su sueldo que no esté por debajo de la línea de la pobreza, como ocurre actualmente con las jerarquías bajas e intermedias, incluso algunas altas también, sostuvo.

Valle en su análisis, mencionó también a los jefes, superintendentes, generales, quienes llegan, aclarando que no todos porque algunos son capaces, pero lo hacen con una marcada obsecuencia hacia el Gobierno de turno.

«Si uno toma a un oficial de policía, a un sargento, a un oficial intermedio y le preguntas quién es el jefe de la Policía, no sabe, no lo conoce, no significa que no esté haciendo bien su trabajo, pero el personal no lo conoce», insistió. «Muchas veces se toman decisiones para problemáticas del interior que no corresponden, por ejemplo, se hacen operativos en los límites de provincias, algo que se debe realizar, pero cuando envias al personal sistemática todos los días, por un período prolongado, no hay manera que resulte porque se cansa, se desgasta».

A eso el entrevistado le sumó una crítica particular al actual Gobierno el que no lleva a cabo políticas para que ingresen nuevos aspirantes y los que ingresan no regresan a origen, a su vez, se da, en el caso de general Villegas que mucho personal abandona la Fuerza por los sueldos bajos.

Los jefes policiales, los funcionarios y políticos deben replantearse qué va a pasar con la seguridad en un futuro no muy lejano, porque los efectivos que están son pocos y muchos de ellos están buscando qué oportunidad les da el ámbito privado para retirarse; otros se encuentran estudiando alguna carrera durante las pocas horas libres que les queda de la elevada demanda de la Fuerza, asegurando que al recibirse se irán.

Acerca de su postura, Valle que al retirarse comenzó a manifestarse desde su experiencia, como no lo había hecho durante su estadía dentro de la Policía, aclaró que es crítico con el objeto de aunar criterios para salir de la crisis que afronta la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

«Villegas recibe el apoyo del Grupo GAD de Trenque Lauquen; ese mismo grupo viaja a hacer procedimientos y allanamientos al conurbano, viajan permanentemente, es real que están para eso, pero deben tener el descanso que requieren y que está establecido por ley que muchas veces no se cumple», ejemplificó.

Sobre el final el Comisario Inspector (RA) reiteró su decisión de dar a conocer su opinión para construir desde un lugar crítico, entendiendo que sólo involucrándose se pueden cambiar las cosas que no están bien.

Audio de la entrevista en FM Peregrina (92.9)