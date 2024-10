El video de un villeguense explicando los el cuidado que hay que tener al inflar las ruedas en las estaciones de servicio se hizo viral

La señal nacional televisiva TN se hizo eco de la sugerencia y lo publicó esta mañana; Sergio Jaimez vivió una mala experiencia al hacerlo y compartió un consejo en las redes sociales. Varios seguidores aseguraron que les pasó una situación similar, detalló el medio en su sitio en redes.

La publicación de TN

Un joven fue a inflar las ruedas de su auto en una estación de servicio y le explicó a sus seguidores cuál es el cuidado que hay que tener al hacerlo. Sergio tomó la manguera y mostró la manera en que pueden lastimarse los conductores al cargar aire. El video se viralizó en Tik Tok.

A través de su cuenta comercial compartió la publicación en la plataforma. “Una pavada pero muy importante cuando vienen a inflar una rueda en una estación de servicio… tengan cuidado”, comentó el joven mientras enfocaba la manguera con la cual cargaría aire en la rueda del auto.

Acto seguido, mostró el tubo prensado de aluminio y acotó: “¿Ven esos ‘pelitos’ que sobresalen? Te pinchás vos, a todos los que la agarran y así te infectas la mano”.

“Lo digo por experiencia porque este trenzado te pincha a vos y a todos los que lo agarran, entran y salen de la piel y están llenos de bacterias… cuidado”, cerró el tiktoker. La publicación llegó a 617 mil reproducciones y 26 mil “me gusta”.

“Te podés contagiar de cualquier cosa”, se preocupó un usuario. “Me pasó y me sangró mal el dedo, me puse alcohol, pero en mi cabeza pienso en eso mismo que dijiste”, agregó otra seguidora. “Qué peligro, yo trabajé en estaciones de servicio y me pasaba siempre, por suerte nunca me pasó nada”, sostuvo otro tiktoker.