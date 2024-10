Raquel Piracés ante el diagnóstico de cáncer de mama: «Tenés que mirar para adelante, aceptarlo y ponerle el pecho, sabemos que si se agarra a tiempo se puede curar «

Habían pasado apenas unos días de su intervención quirúrgica cuando Raquel Piracés dialogó con Distrito Interior acerca del cáncer en general y su tratamiento en particular; a partir de allí es que dio su parecer acerca de las acciones programadas para este mes de octubre, las cuales se han cumplido prácticamente en su totalidad.

Terminando este octubre rosa, los testimonios elegidos para estas publicaciones (anteriormente fue Carla Passetti), pretenden poner énfasis en lo más importante de esta y cualquier otra enfermedad: la prevención.

Raquel, que también fue parte de la muestra fotográfica con la que se presentó a la comunidad Mujeres Entrelazadas, dijo que por esos días estaba sensibilizada debido a lo que estaba aconteciendo en su vida, con la particularidad que apenas unos meses atrás, con un embarazo en tránsito fue diagnosticada con cáncer, lo que provocó que todo se sintiera con más fuerza.

No obstante, pese a ello, hablar, participar en las actividades relacionadas con la lucha contra el cáncer de mama, le resulta reconfortante, ya que no se siente sola, no solamente de saber que hay otras mujeres que pasaron o están pasando por lo mismo, sino, porque justamente por esa razón, no se siente sola, está contenida.

«En tu familia tenes el apoyo, pero no e slo mismo cuando lo recibís de alguien que lo pasó, que lo sintió y te da su mirada; eso te permite no estar tan mal desde lo anímico, ese acompañamiento a través de un mensaje preguntándote cómo estás o una visita, son cosas invaluables»

A Raquel le adelantaron el parto para poder iniciar su tratamiento, debiendo realizarse quimioterapia antes de someterse a la operación. Estaba de 25 semanas. Todo salió bien respecto a su bebé que continúa creciendo y desarrollándose con normalidad. Su segundo hijo nació el 22 de marzo y ella tuvo su primera quimioterapia el 10 de abril.

Luego de preguntarse muchas veces por qué le había tocado a ella, incluso con algunos planteos a Dios, Raquel entendió tal como expresa el título que «tenés que mirar para adelante, aceptarlo, ponerle el pecho y seguir sin cuestionarse por qué a mi, sabemos que si se agarra a tiempo se puede curar».

«Hoy en día es muy baja la probabilidad de muerte si lo agarras a tiempo».

«Me da vergüenza hablar, pero se que hay que visibilizar para poder prevenir, y esta es una de las maneras», concluyó refiriéndose a la charla que mantenía con Distrito Interior.