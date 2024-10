Sobre el equino al costado de la vía en General Villegas: «Estaba atendida, había sido vista por un veterinario»

En realidad se trata de una yegua, con dueño, que estaba siendo atendida por un veterinario. Así lo expresó una persona que se acercó hasta el lugar movilizada por la situación.

Al llegar, relató a Distrito Interior, había gente en el lugar, entre los que se encontraba su dueño. Le habían sugerido sacrificarla por la lesión, sin embargo no lo aceptó y, conociendo de caballos, se encargará de su cuidado y recuperación.

Le suministraron calmantes y la vendaron, expresó.

A quien se acercó, le permitieron tomar la fotografía que envió para que aquellas personas que manifestaron preocupación por lo reflejado, estuvieran tranquilas que se están ocupando.

Más allá de lo que una publicación de estas características produce por la sensibilidad que despierta, no solamente permitió saber que no está a la deriva el animal herido, sino que hay vecinos que no han perdido la sensibilidad por un ser indefenso como lo es cualquier animal.

