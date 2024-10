Sentida carta y la propuesta de crear una milonga para Bomberos de Banderaló del hombre que se accidentó días pasados

Estimados: Sr. Jefe del cuerpo activo del departamento de Bomberos de Banderaló Lucas Palacio y Sra.presidenta de la comisión de bomberos de Banderaló, Raquel Ticotto.

Mi nombre es Daniel ewin y me dirijo a ustedes para contarles una sensación, la sensación de haber nacido nuevamente

El Sabado pasado 5 de Octubre tuve un accidente en mi camioneta en la entrada de un pueblo chiquito pero de corazón enorme llamado Banderaló.

Seguramente estarán al tanto, o habrán leido el informe por lo tanto no los voy a aburrir con mi relato. Pero lo que si les voy a contar es de mi agradecimiento.

Mi agradecimiento hacia y desde Flavia, que me cuido y me contuvo desde el primer momento (perdon segundo momento, porque el primero que me atendió fue Luis Rizzo, ex bombero, pero que sigue llevando la vocación en la sangre) hasta cada uno de los integrantes que participaron del operativo.

La pasión, entrega y honestidad no es moneda corriente en esta época y la actuación tanto del cuerpo de bomberos como de la policia que estuvo y del personal que me atendió en el hospital Municipal de Villegas, tuvo una dosis inmensa de esas tres cosas, tres cosas que en definitiva son la misma cosa. Amor por lo que se hace y por el otro.

En definitiva quiero agradecer, porque el 5 de Octubre volvi a nacer y ese nacimiento vino con una nueva familia, la de los Rizzo y la de los bomberos voluntarios de Banderaló,

La verdad es que creo que el agradecimiento solo es poco, por lo tanto quiero ponerme a disposición para nacer una milonga. Soy músico, bandoneonista, me encantaria ayudar con mi humilde participacion (unto con un pianista) a realizar dicha milonga para juntar fondos para los bomberos de Banderaló.

Tomen esto como una propuesta concreta que se tiene que hacer, no como una simple y simpática expresión de deseos.

Quedo a la espera de vuestro llamado para que conversemos a los fines de encontrar una fecha que nos acomode a todos y podamos reallzar un evento que nos llenara el alma y ayudará a juntar fondos.

Sin más y agradeciendo otras vez, los saludo con un abrazo que les pido sea extendido a todo el cuerpo y quedo a la espera del ya mencionado llamado.

Daniel Claudio Lewin

DNI: 18.285.120