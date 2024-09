Horacio Donnet, DT de Pintense: «Es como la vida, se perdió una final, duele, pero se sigue pensando en lo que viene» (VIDEO)

Desde la cuarta Deportivo le llevaba 2 puntos a Pintense que siempre corrió de atrás el torneo, ante ello luego del partido con Atlético de Roberts se encontraron en condiciones de disputar la final, lo que representó un premio por el esfuerzo realizado, reconoció en la entrevista con Distrito Interior el DT del club Pintense.

Donet, puso allí especial énfasis en una de las características salientes de sus dirigidos; la mayoría de los jugadores son de la cantera blanca.

Unos 28 chicos han pasado por el equipo, recordó, agregando que iniciaron el 29 de enero demostrando a esta altura lo que han logrado, «cuando vos decís voy a jugar con los chicos del club, tal vez sea para vender humo, pero hay que sostenerlo», sostuvo en referencia a que los hechos hablan por si solos.

«Perdimos una final, tratamos de jugarla de la mejor manera posible, a veces los nervios que son inminentes en algunos casos se vieron reflejados en el primer tiempo de hoy donde no pudimos conectar dos pases seguidos. Con el comienzo del segundo tiempo donde hicimos una variante, quedando con tres en el fondo, cuatro en el medio, dos dos; pudimos descontar pero no nos alcanzó, no fue suficiente».

Finalmente reconoció el triunfo del rival y destacó que al igual que en su club, en el del campeón también se trabaja incansablemente.

Reconociendo los colaboradores que tiene su equipo, dijo que quienes hacen su aporte, de diferentes maneras, son en cantidad más que los jugadores

Donet contó que este lunes retoman los entrenamientos pensando en el encuentro que disputarán en Roberts de cara al torneo Primavera Verano; oportunidad en la que agradeció y reconoció a los miembros de su equipo técnico, Fabián, el preparador físico; Bruno, que cumple la misma función; Ángel, entrenador de arqueros y Miguel, el utilero, quienes se sostienen unos con otros y comparten opiniones y decisiones, acertando o equivocando entre todos.

«Es como la vida, se perdió una final, duele, pero se sigue pensando en lo que viene», concluyó.