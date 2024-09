Gilberto Alegre: “No es un negocio inmobiliario sino una apuesta para resolver problemas sociales de los vecinos”

Este proyecto, que intenta resolver parte del déficit habitacional, será presentado por el Departamento Ejecutivo ante el Concejo Deliberante para su autorización.

La iniciativa incluye la venta de terrenos con un límite de precio y facilitar el acceso a familias que, de otra forma, no podrían llegar a obtener un lote.

Por otro lado, se busca que todas las actividades que se desarrollan en paralelo al loteo y posterior construcción, generen empleos genuinos y estimulen la economía local.

En la mañana de este viernes, el intendente municipal se refirió a este tema de fundamental importancia para la comunidad, manifestando que se trata de “un hecho muy saludable y auspicioso para los vecinos de General Villegas” e hizo hincapié en aquellos “que están buscando terreno para construir una vivienda”.

Alegre explicó que “tuvimos suerte de que nos hicieran una oferta de una quinta de 40 hectáreas ubicada en el radio urbano, enmarcada en los barrios La Trocha, El Cardal y la ex quinta Migliore (Barrio Atardecer)” y remarcó que conseguir “cuarenta hectáreas linderas al radio urbano es algo increíble”.

El intendente municipal recordó que se había decidido ofrecer terrenos para los habitantes del asentamiento El Chaparral” a la quinta del ex autódromo, al lado del viejo matadero municipal” y luego apareció “una quinta cerca del radio urbano, la quinta de Pedrini, pero la operación no fue autorizada por el Concejo Deliberante”.

Por esa razón “avanzamos en una quinta de propiedad municipal, que podíamos transformar en un enorme barrio, porque con 20 hectáreas y podíamos sacar casi 400 terrenos”, continuó.

Alegre refirió entonces que mientras se continuaba este proceso, un vecino que había adquirido una fracción de campo de 120 hectáreas, lindera al ex autódromo, veía complicado su proyecto agropecuario por las limitaciones que le imponía la creación de un barrio en ese lugar.

Ante esta situación, Carlos Parera, el dueño del campo, vecino del distrito de Rivadavia, “vino a hablar al municipio, preocupado y ofreciéndonos distintas alternativas para efectuar un cambio. La alternativa que nos ofrecía era comprar una quinta que respondiera a las expectativas que tenía la municipalidad. Y así fue como negoció con la familia Del Valle, dueños de la quinta de 40 hectáreas, ubicada cruzando la calle Batalla del Buceo y llegamos a un acuerdo fantástico”, señaló Alegre.

Por otro lado, “acordamos con la familia Handorf y logramos una superficie que nos permite obtener 900 terrenos. Es otro pueblo. Es algo espléndido”, enfatizó Alegre.

La propuesta ingresará al Concejo Deliberante para ser tratada en la próxima sesión. “Necesitamos la autorización de los concejales y una vez que salga esto, automáticamente van a salir los terrenos a oferta”, manifestó Alegre.

Añadió además que “estamos pensando en hacer un trazado urbano”, por lo que adelantó que “ya hay gremios que nos han pedido terrenos para sus afiliados, ya que hay muchas familias apresuradas porque esto se resuelva”, debido al altísimo costo de los alquileres.

Alegre advirtió que “es un tema que urge y, si Dios quiere, próximamente lo vamos a resolver como lo hicimos con la quinta de Donghito” y explicó que “impondremos un tope a los terrenos para la venta y se armará un bloque, porque evidentemente, no vamos a poner a consideración de la gente los 900 terrenos juntos”.

Sin embargo, observó que, aunque habrá “un tope para la adquisición, no quiere decir que ese tope sea el monto inicial, sino que no se puede ofrecer más, porque no es un negocio inmobiliario sino una apuesta para resolver problemas sociales de los vecinos, es claramente una decisión política”.

El intendente agregó que “ese monto máximo se podrá integrar en cuotas, de acuerdo a las ofertas que hagan, con un monto mínimo que vamos a poner también para hacer esta primera evaluación, con un montón de familias que aportarán para ir resolviendo los problemas de inversión que necesita la municipalidad”.

Como se realiza habitualmente, entre todos los inscriptos se realizará una grilla que tendrá en cuenta el aporte de cada uno y eso determinará el orden de adjudicación por el que los adjudicatarios podrán elegir el terreno.

Adelantó el jefe comunal que “ya estamos contratando el tendido de la red eléctrica” y destacó que “va a ser un desarrollo importantísimo, porque va a traer aparejada generación de trabajo en albañilería y demanda de materiales para la construcción de las viviendas. Es un hecho muy reactivador para nuestra economía local y afortunadamente lo vamos a resolver y contamos con la colaboración del Concejo Deliberante, que seguramente, tiene las mismas inquietudes que nosotros para dar respuestas a las problemáticas de los vecinos”.