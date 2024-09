En General Villegas una tienda de ropa utiliza una damajuana con corchos en el interior para indicar si está abierto o cerrado

Se trata de Chiruso, es un local de venta de ropa, accesorios de moda y calzado, ubicado frente al Jardín de Infantes N° 918, sobre la calle Pichincha.

Cuando alguien que no visita habitualmente el lugar y pregunta en el barrio si están atendiendo o no, los vecinos indican sin vacilar que se fijen en la damajuana. A veces aclaran (los clientes) que no buscan un almacén sino la tienda y eso genera la explicación por parte de quienes la saben, porque, si bien están familiarizados con el «truco» de la damajuana, no todos saben el significado de su presencia a un costado de la entrada.

Consultada Carolina Sosa, la propietaria, contó el motivo de la «botella grande».

Cada vez que abre coloca la damajuana afuera, al cerrar la ingresa, esta práctica la cumple religiosamente, aunque se ausente del local por unos minutos, explica, y agrega que los clientes se guían por la damajuana, «olvidarme de sacarla significa que no entrarán a comprar», se ríe.

El botellón que tienen unos 20 litros está lleno de corchos, todos producidos por sus padres, a medida que fueron descorchando botellas los iban colocando en el interior, así es como con el paso del tiempo fue creciendo el nivel hasta casi completarse.

Asegura que es parte de Chiruso y de la vida cotidiana del lugar, es un distintivo, remarca.

«He pensado en un cartel convencional, con el toque que le damos al lugar para reemplazarla, pero en parte dejaría de ser una de las cosas importantes que nos caracterizan, además de los precios, la variedad, la buena atención», vuelve a reír y guarda la damajuana porque es el horario de cierre.