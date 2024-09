Otra cámara vandalizada a metros de la que habían atacado el domingo en General Villegas

Ayer Distrito Interior publicó la noticia del ataque con gomeras a una cámara ubicada en el frente de una verdulería ubicada en la calle; en la imagen lograda por los damnificados se ven a dos personas, aparentemente de corta edad, con capuchas, cometiendo el delito.

A raíz de ello, otro local informó la misma situación.

Se trata de la farmacia ubicada sobre la calle San Martín entre Larrea y Paso, a metros de del comercio anteriormente mencionado.

En este caso no quedó registro del ataque por lo tanto no se puede establecer si se trata de los mismos autores; no obstante la preocupación, además de lo ocurrido en si, radica en que podrían estar tratando de neutralizar las cámaras del vecindario con el fin de ingresar en alguna vivienda.

Por el momento, mientras se aguardan novedades en las investigaciones iniciadas en aquellos casos en que se han radicado las denuncias, es reponer los equipos y continuar trabajando, mientras otros vana a contramano de lo establecido como lo correcto en la sociedad.