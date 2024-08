«Que la ciudadanía se quede tranquila que lo de los terrenos saldrá en tiempo y forma», aseguró la presidente del HCD luego de los dichos de Carenzo (AUDIO)

La presidente del Concejo Deliberante, la concejal Claudia Esain se refirió a lo ocurrido el martes en la reunión de Comisión en la que el edil del oficialismo, Adrián Carenzo, reaccionó intespestivamente ante la aparente negativa de la mayoría opositora a darle curso al expediente de la permuta entre la Municipalidad y la familia Handorf por una quinta de 5 hectáreas que le otorgaría al Estado local la posibilidad obtener allí 100 terrenos para fines sociales.

Luego de ello, el concejal realizó duras declaraciones entre las que ventiló la cifra que percibe cada integrante del Cuerpo, haciendo referencia a que la cifra $ 900.000 no debería permitir ir en contra de los intereses de la gente.

A su vez, reconoció que reaccionó retirándose de la reunión (a la que luego regresó indicó Esain), argumentando que él no sería cómplice de esa maniobra.

En una entrevista con Fernando Cisarello en FM Peregrina, Esain, comenzó diciendo que «el Ejecutivo tiene que agradecerle al señor Carenzo que el expediente de la permuta de Handorf no haya ingresado como tema entrado ya que por su discusión sin sentido y su falta de preparación y falta de lectura de los expedientes, se encargó literalmente que no quedara como un tema entrado dado que la situación desvió la dirección del tratamiento que se le estaba dando en la reunión de Comisión».

El expediente llegó a destiempo, a un correo electrónico que no es el oficial e incompleto, por lo tanto será tratado en la próxima reunión de Comisión para abordarlo en la sesión venidera, precisó.

También remarcó que todo el Concejo está dispuesto a darle curso y que prospere la permuta.

«Con su show, el concejal que se autopercibe el único representante de la gente, lo único que hizo fue perjudicar al Ejecutivo y retrasar el tratamiento»

«Deja mucho que desear la conducta del concejal Carenzo»

«Actúa como un niño caprichoso, cuando en realidad es un representante de la ciudadanía, debiera tener el mínimo control sobre su carácter, pero parece que no lo logra».

«Lo que logró (Carenzo) con su actitud es que no haya más contemplaciones con el ingreso de los expedientes del Ejecutivo o el Concejo mismo», fueron algunas de sus definiciones.

Esain descartó sanciones para el concejal del oficialismo pese a que cuenta con las herramientas para hacerlo, dando por entendido que no se detendría en esta cuestión, sin embargo insistió en que el edil, debe acatarse a los lineamientos bajo los cuales se legisla.

«El juego de la democracia es el respeto, el respeto al otro, la libertad de expresión y en el caso de no llegar a un acuerdo se vota, y en eso se basa todo. Hay que tener los votos, y si no se los tiene tratar de conseguirlos, así funciona, es así de simple».

Otra fuerte expresión de Carenzo fue que el lugar que ocupa en la presidencia la concejal de la UCR, le fue prestado por el intendente Alegre, por lo que, risa de por medio la autoridad disparó:

«Muy divertido el chiste (sic). No entiende nada de como funciona el Concejo Deliberante, si mal no recuerdo fui elegida por unanimidad; que se haga cargo de lo que él votó también en su momento.

No me prestó nada nadie, el señor intendente ganó las elecciones para el Ejecutivo pero no ganó la mayoría en el Concejo, y como dije anteriormente, todo esto depende de los votos. El resto de los bloques me propusieron como presidente del HCD y fui votada por unanimidad. Él también me votó», concluyó.

Audio de la entrevista a Esain