Reinauguración de la Escuela Primaria N° 17: «Cuando nos toca la responsabilidad de estar a cargo del gobierno, las escuelas son prioritarias»

El evento fue presidido por el intendente municipal Gilberto Alegre y la directora del establecimiento, María Florencia Sánchez, acompañados por el jefe de Gabinete, Dr. César Leiva; la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán; la secretaria de Deportes, Silvia Álvarez; la secretaria de Promoción y Producción, Mónica Spertino; el secretario de Seguridad, Luis Plana, concejales, consejeros escolares, y la presencia de la Inspectora Jefa Distrital, Susana Garat; la Inspectora de Educación Inicial, María Fernanda Reynoso; la Inspectora de Educación Inicial, Andrea Rosiello; el Inspector de Educación Secundaria, Graciano Córica; la Inspectora de Educación Física, Betina Telesca; la Inspectora de Educación Agraria, Sandra Alesio; la Inspectora de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Cintia Ruiz; la Inspectora de Nivel Primario, Andrea Carreras.

También estuvieron presentes personal directivo, docentes, personal auxiliar y alumnos de nivel inicial, primario, secundario y terciario, junto con miembros de la Cooperadora de la escuela, representantes de Entidades Intermedias, ex combatientes acompañados por Paula Siri, ex alumnos y vecinos.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, se descubrió una placa alusiva a cargo del intendente municipal Gilberto Alegre, la Secretaria de Obras Públicas, Arq. Alejandra Matellan, la directora de la escuela, María Florencia Sánchez, la presidente de la Cooperadora, Virginia Artigas y la inspectora Jefe Regional, Susana Garat.

El Presbítero José Luis Rossi ofreció una oración, seguida de las palabras de la Directora de la Escuela, María Florencia Sánchez, quien destacó: «Este es un sueño de todos los que caminamos por estas galerías y aulas, y también de los que alguna vez lo hicieron y vuelven cada día buscando recuerdos” y agregó que “es una escuela que abraza, pero abraza y no suelta”.

Insistió en que “este es el sueño que un día lograron los ex alumnos, los vecinos, los ex docentes, los que integran e integraron la cooperadora. Es el sueño de todos los niños y niñas que hoy se encuentran transitando su primaria. El sueño de las y los maestros que hoy enseñan, el sueño del personal auxiliar que no solo limpia” sino que cuida, resguarda como esta institución”.

La docente señaló que “este edificio que se plantó por primera vez en el año 1959 y abrió sus puertas un 25 de mayo, se instaló en el barrio y fue creciendo tan rápido que poco a poco se colmó de familias provenientes de todos los barrios de nuestro General Villegas. Hoy tenemos generaciones de familias que eligen esta escuela y que siguen perteneciendo a ella, acercándose en cada acto, cada celebración, cada encuentro”.

Sobre las obras inauguradas, expresó que “Estamos más que felices de esta transformación, de que al fin podamos verla finalizada. Agradecemos a cada persona que hizo posible esto, al municipio por la decisión de seguir con la obra, al consejo escolar por el acompañamiento, a la persona a cargo de la obra que siempre estuvo atendiendo nuestros reclamos y demandas, a los trabajadores, muchos de ellos papás de niños y niñas de esta escuela, muchos de ellos ex alumnos que trabajaron con la certeza que estaban dejando algo bueno a sus hijos e hijas y a los que vendrán”.

Finalmente, sostuvo que “hoy recogemos los frutos, pero siempre quedarán semillas en esta escuela que abraza fuerte” y “soy una afortunada de estar en este lugar y tengo la responsabilidad por todos aquellos que alguna vez la soñaron y tengo el agrado de abrir las puertas de esta casa de la 17, invitándolos siempre a pasar”.

La Inspectora Jefe Distrital, Susana Garat, expresó en su discurso: «A veces en tiempos difíciles, en tiempos de crisis a lo que estamos bastante acostumbrados los argentinos, hay que volver a pensar en cómo se construye y cómo se reconstruye» y añadió que «quienes tuvieron un sueño en un barrio que todavía se estaba formando y habrán requerido la necesidad de una escuela», Villegas estaba creciendo» y ahora, «fíjense cuánto creció, que es la escuela más numerosa del distrito, casi 500 alumnos. Aquellos sueños empezaron a hacerse realidad juntándose una persona con otra, debatiendo, discutiendo, con perspectivas completamente distintas» y «fue necesario el acuerdo de mucha cantidad de gente y de muchas discusiones», para cumplirlos.

Garat destacó que «en esta escuela pasan un montón de cosas lindas, porque además hay una comunidad educativa activa» y «nos consta el trabajo y el compromiso que tienen las y los docentes con el trabajo diario, que tiene en cuenta el contexto de cada familia, la particularidad de cada alumno, y la escuela pone todas las condiciones para que eso suceda. Una de esas condiciones es la remodelación de este edificio.»

Finalizar la obra «es mostrar que la educación en Villegas es prioridad, y que realmente nos preocupa y nos ocupa el hecho de que los chicos y las chicas tengan un lugar digno, más cómodo cada vez, para educarse, para aprender, para hacer su camino».

Finalmente, la inspectora Jefe distrital indicó que «solamente es posible lograr los sueños cuando hay una verdadera construcción colectiva comunitaria, es la única forma. Así que alimentemos eso, sostengamos esos vínculos sanos, afectivos, afectuosos, porque todos necesitamos amor, todos necesitamos respeto, todos necesitamos cariño, y eso se aprende en la escuela también. Este es un ejemplo de que acá se reunieron todas esas condiciones».

Por su parte, el intendente Gilberto Alegre hizo hincapié en la importancia de valorar y cuidar las instituciones educativas, resaltando el papel fundamental que desempeñan en la formación de las generaciones futuras. Alegre instó a mantener viva la memoria y el espíritu de la Escuela 17, fomentando la solidaridad y el compromiso con la educación. En un mensaje de esperanza y optimismo, animó a todos los presentes a visualizar un futuro mejor y a trabajar unidos para alcanzarlo.

El jefe comunal expresó su entusiasmo y satisfacción al señalar que «es realmente maravilloso estar en un acontecimiento de esta naturaleza donde venimos a acompañar a una comunidad educativa que tiene una larga inserción en nuestra comunidad.»

Asimismo, destacó la importancia de las escuelas como reflejo de la comunidad al señalar que «la escuela es el reflejo de la comunidad» y advirtió que «hoy estamos felices de ver el continente de la escuela 17, la parte de afuera, pero lo que hay que lograr es que el contenido» y «en esto tienen mucho que ver los docentes y las cooperadoras».

En cuanto al compromiso asumido por su gestión en apoyar el sistema educativo, sostuvo que «siempre fui un trabajador incansable para ayudar al sistema educativo. La Municipalidad de General Villegas aporta mucho dinero para que el sistema educativo funcione, porque son nuestros hijos los que están en las escuelas, y acompañamos todo ese proceso. A lo largo de los años que me tocó estar, hemos refaccionado, arreglado y construido escuelas para darle una mejor calidad a nuestra comunidad. Cuando nos toca la responsabilidad de estar a cargo del gobierno, las escuelas son prioritarias, no hay duda de eso».

Alegre destacó a su equipo técnico y de colaboradores «que están totalmente consustanciados con esta cuestión» y mencionó especialmente a la secretaria de Obras Públicas, Arq. Alejandra Matellán, a quien definió como «una trabajadora incansable de la minuciosidad».

El intendente subrayó que es «una escuela que ha crecido en este barrio, en este pueblo, y que ha sido orgullo de muchas generaciones de villeguenses» y felicitó «a los docentes, a todos los integrantes de la cooperadora y de la comunidad por sostener este edificio. No lo dejemos caer, porque después, levantarlo no es fácil. A este edificio se lo dejó caer, el edificio se había venido abajo, pero hubo una decisión política de retomar el rumbo que tuvo históricamente esta escuela».

Finalmente, agradeció a los abanderados y alumnos de otras escuelas por acompañar: «porque esto es la solidaridad y un símbolo para que pensemos en un futuro mejor. Pongamos toda nuestra energía para que eso suceda. Felicitaciones, es un orgullo y un honor estar presente aquí.»

El acto culminó con el tradicional corte de cintas, realizado por el intendente Gilberto Alegre, la secretaria de Obras Públicas, Arq. Alejandra Matellan, la directora del establecimiento, María Florencia Sánchez, la inspectora Jefe Distrital, Susana Garat y la presidente del Consejo Escolar, Karina Gianolio. Posteriormente, los presentes realizaron una recorrida por las renovadas instalaciones.