La familia del bebé hallado en Corrientes destacó el accionar de la Policía de General Villegas

El sábado por la tarde se radicó la denuncia por el retiro sin consentimiento de un bebé de 6 meses al que jmhabian ido a visitar.

La guarda de la criatura la tiene su padre; la mamá del menor, quien había ido a visitarlo junto a su progenitor, se retiraron del lugar con el niño sin aviso.

Bajo la caratula Averiguacion de Paradero la Policía de General Villegas inicio la investigación que permitió dar este domingo con el pequeño y su madre, quienes en perfecto estado de salud se hallaba en la localidad de Sauce, Corrientes.

Para la familia paterna fueron horas de profunda angustia, y aunque el caso no se encuentre cerrado, el hecho de haber localizado al menor es motivo de tranquilidad.

Por este motivo Cecilia Garofino, abuela del menor, publicó en redes un contundente posteo en el que destacó y agradeció a la Policía por su compromiso y trato durante el proceso de lo ocurrido (en la imagen de portada el Jefe de la Policía Comunal, Comisario Inspector Gastón Orellano y la Jefe de la Estación de Policía, la Subcomisario, Dora Martínez).

Posteo de la abuela

«Quiero agradecer y destacar todo el trabajo que realizó el personal de comisarías trabajaron toda la noche! No pararon, nos atendieron de la mejor manera siempre tratando de darnos tranquilidad . Hasta que pudieron dar con la ubicación de Nico . No saben los profesionales que tenemos gracias a todos esos seres de anoche que nos vancaron toda la noche y toda la mañana de hoy . Estoy muy agradecida con la gente que compartió que me llamo pasando información mil gracias! Sigamos pidiendo x el regreso de bebé pupu con su papi que lo espera.»