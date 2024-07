Historias parecidas con pocas respuestas ! (por Sergio Santandreu*)

El domingo 13 de agosto del 2023, alrededor de las 21 horas, estaciono mi moto (Zanella Ceccato 150 cc) en la esquina de Ithurbide y Lisandro de la torre (domicilio de mis padres).

Reunidos en familia, mi padre advierte que la moto no estaba estacionada donde la había dejado y con el nerviosismo del momento da aviso al resto de los asistentes. Me dirijo a la comisaria local, realizo la denuncia y quedo a la espera en la misma dependencia.

Una agente me adelanta que va a ser difícil que atiendan a mi reclamo con rapidez, debido a que en ese momento la mayoría de los efectivos estaban afectados al operativo de las elecciones PASO y no tenían móviles a disposición. Sentado y esperando, aparece otra agente, que me comenta que se vé en las cámaras a tres sujetos llevándose a mi moto , que saben quienes son y que me quedara tranquilo que iba a tener noticias pronto. La afirmación de la oficial, verdaderamente me tranquilizó y me dirigí a mi domicilio tranquilo, pero con la pena e incertidumbre del caso.

Al día siguiente, me encuentro con un oficial en la dependencia policial, me comenta que tienen una imagen de las cámaras de seguridad, que muestra a mi moto conducida por una persona joven en la rotonda de la avenida Carozzi dirigiéndose a la estación de servicio a cargar combustible y que si puedo reconocer a mi moto. Con una mezcla de alegria y desesperacion, afirmé, que efectivamente era mi moto. El oficial me comenta quien era esa persona …

La fecha, me encuentra próximo a cumplir un año de que no puedo disfrutar de algo que es de mi propiedad, que yo compré y adquirí legítimamente y veo a las personas que me robaron, caminar impunemente desafiando todo tipo de autoridad. (imagen ilustrativa)

(*) Sergio Santandreu es Director de la Escuela Secundaría N° 11 de General Villegas.

Al momento del robo era candidato por el Vecinalismo, la noticia oportunamente no trascendió públicamente.