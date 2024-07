En el cuartel de bomberos de General Villegas salvaron la vida de un niño al que llevaron con un precinto en el cuello

Francisco llegó en moto llevado por su mamá y su abuelo, desesperados porque el niño tenía colocado en el cuello un precinto que prácticamente no lo dejaba respirar; de hecho, Claudio Berardo (foto), el bombero voluntario, que integra el Cuerpo de Reserva y es además cuartelero, tarea que estaba a minutos de concluir, contó a Distrito Interior, que el pulso del menor era muy tenue. El hecho ocurrió a las 13:45 hs. del sábado.

Jugando o en un descuido, el pequeño tenía el precinto alrededor del cuello y en medio de lo ocurrido, y en un intento por quitárselo, sólo se apretó más, lo que desesperó a sus familiares quienes en un acto reflejo por salvarlo llegaron al cuartel.

«Estaba con la cabeza hacia un costado», contó el cuartelero quien luego de superada la extrema situación, confesó que lloró mucho por lo vivido, pensando lo que podría haber sido el desenlace que por su reacción pudo evitarse.

El niño le fue entregado, fueron minutos en los que ocurrió todo; «el precinto estaba tan apretado que era imposible moverlo», explicó; «pasó un hombre en una camioneta que dobló en la esquina, le grité, frenó y en reversa se acercó, le pedí un cuchillo y me dijo que tenía uno en la guantera de la camioneta, con ese elemento de punta fina fue la salvación. Estaba tan jugado y no quedaba tiempo que busque en el cuello, a la altura de la nuca una parte blanda para poder cortar el plástico; costó hasta poder pasar la punta del cuchillo. Recuerdo, continúo, que el abuelo me tomó de la mano pensando seguramente que podría causarle un daño mayor al nieto, pero no había más nada que hacer; como pude comencé a cortarlo hasta que lo logré.

«Fue fundamental que ese hombre pasara en la camioneta y nos ayudara», reconoció.

Una vez sacado el precinto el niño fue asistido por el personal del SAME que llegó al cuartel y lo trasladó al hospital.

Más tarde desde la institución reconocerían en una publicación:»Esta historia que empezó de manera trágica, pasa a ser anecdótica y con un final feliz, gracias a el rápido accionar de Claudio Berarardo y a un buen samaritano que detuvo su marcha para colaborar.

Esta situación finalizó con el niño en perfectas condiciones en brazos de su madre y los restantes, unidos en un cálido abrazo».

La mamá del menor por su parte publicaría: «Eternamente agradecidos con ustedes, CLAUDIO y El SEÑOR Q NOS AYUDÓ LES DEBEMOS LA VIDA . GRACIAS MIL DE VERDAD! Fran se encuentra bien y en casa».