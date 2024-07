Locro de la Independencia, un plato tradicional, que hoy se puede disfrutar de la mano de Martha Moreno en General Villegas

Cada fecha patria, como ocurriera con las anteriores, Martha Moreno junto a su equipo, se ponen en acción y con un toque especial, que es acompañado de profesionalismo, buena mano y amor por la cocina logran un exquisito plato.

No es un locro más, es el locro de Martha Moreno.

Este martes 9 de julio a media mañana ya está todo dispuesto para que aquellas porciones encargadas con anticipación y varias que serán retiradas espontáneamente, sean ubicadas en las mesas de los villeguenses.

El locro es algo que no puede faltar, y más allá que los clientes habituales nos lo pidan, y hasta exijan, cada año sabemos que este plato no puede estar ausente, comenta Martha, quien no oculta el gusto de preparar algo tan argentino como el locro.

Esta vez, en referencia a este día, las porciones han tenido un importante movimiento, la gente está ávida de un plato que además de tradición, tiene las calorías necesarias para acompañar este frío invierno que nos está entregando temperaturas bajas históricas, concluye Martha que los espera, ella en persona, en su local de la Victoria Bakery, en la calle Saavedra, esquina Berutti, o al teléfono 3388 52-6053.