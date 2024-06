Destacada actuación de las atletas Athina De Eyto y Paz Francucci en un certamen nacional

El sábado 22 y domingo 23 de junio, se llevó adelante en San Luis, la Copa Nacional de Clubes U18, de la que participaron las atletas villeguenses Athina De Eyto y Paz Francucci, quienes participaron en las pruebas de atletismo.

Athina de Eyto compitió en los 400 metros y 400 metros con vallas y pese a que no formó parte del torneo oficial por no haber sido autorizada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para competir en la categoría al no contar con la edad mínima, Paz Francucci, participó como atleta invitada en las pruebas de 100 y 200 metros.

El día sábado, Athina Avaca De Eyto finalizó en 2° posición en la 3° serie de 400 metros con un tiempo de 1:09.39. Este debut marcó su regreso a las competencias tras haber sufrido una lesión. Logró ubicarse en 10° lugar en la clasificación general.

El domingo, logró el 5° lugar en 400 metros con vallas, registrando un tiempo de 1:20.44 y se posicionó en 13° en la clasificación general.

Por su parte, Paz Francucci se adjudicó la victoria en la Serie 4° de los 100 metros con un tiempo de 12.65, como atleta invitada y en la 2° serie de 200 metros obtuvo el 2° lugar con un tiempo de 26.54.

Desde la Secretaría de Deportes y Turismo, se felicita a las atletas villeguenses y a su entrenador, Guillermo Gardoni, por su dedicación y esfuerzo.