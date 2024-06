Un problema que crece al compas de la falta de control: los camiones con acoplado circulando por las calles de General Villegas

Las imágenes que acompañan esta publicación fueron tomadas esta mañana en el barrio El Progreso, uno de los más descontrolados en esta cuestión; un camión con un acoplado enganchado (probablemente cargado) ingresó al barrio, circuló por sus calles; y por los lugares en que estacionó, su chofer lo hizo para realizar las compras.

Un descontrol absoluto.

Llamativamente las cámaras de seguridad pertenecientes al Centro de Monitoreo Municipal no fueron capaces de advertir al rodado infringiendo la Ordenanza vigente sobre el particular, a la que se le debe sumar que acaba de llover, y aunque hayan sido pocos los milímetros caídos, las calles de tierra sufren el deterioro.

Pero eso no es todo, este camión, al que se ve en su recorrido por el barrio, lo hizo también sobre las arterias de asfalto por el que tanto debieron esperar los vecinos.

Una desidia total.

Días pasados un camión que maniobró dentro de un terreno, en ese mismo barrio, chocó contra la pared de una vivienda en cuyo interior dormía una familia, por milagro no les cayó encima; con el agravante que el chofer jamás se percató del «accidente» o no quiso asumir su responsabilidad. Ese, como otros camiones, han tomado al barrio como una gran playa de estacionamiento a la que la autoridad (in) competente, al menos hasta hoy, hace caso omiso.

General Villegas, el propio intendente lo reconoce, no está en las mejores condiciones a pesar del esfuerzo que la nueva Gestión está haciendo para revertirlo; sin embargo, está demostrado que sin control, sin un mínimo control, nada cambiará, y por el contrario, tiende a empeorar.

Los funcionarios y trabajadores en las áreas que deben asumirlo (al control) están cobrando para ello, el sueldo es en compensación por una tarea que hoy quedó demostrado, no están cumpliendo.

Por el bien de los vecinos y de toda la comunidad «manos a la obra».