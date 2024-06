La invalorable intervención del veterinario Damián Bereciarte ante el padecimiento de un perro en la madrugada

A la 1:30 hs. el perro que aparece en las imágenes fue embestido por una moto que luego dio contra un auto.

El conductor del rodado menor fue trasladado al hospital y se cumplimentaron las tareas de rigor.

Una vez que el paciente fue derivado al hospital se dedicó al animal que había quedado seriamente afectado, tanto que apenas movía la mitad de su cuerpo pero sí, con su mirada indicaba que necesitaba desesperadamente atención.

Así fue como algunos vecinos se acercaron, pero sobre todo, el personal policial y el conductor del automóvil que hasta no estar resuelta la situación del can no se retiraron del lugar.

Ante un fin de semana largo y ya entrada la madrugada; para ese momento; eran las 2:00 hs. aproximadamente, era casi imposible la tarea de ubicar a un veterinario que pudiera intervenir.

Luego de insistir a cuanto número telefónico se tenía a mano, con el acompañamiento de María Haug, rescatista de mascotas, se logró dar con el médico veterinario Damián Bereciarte que a los pocos minutos de atender el llamado se hizo presente en el lugar.

Minutos después, cabe destacar, también se comunicó su colega, Nicolás Ferrero.

Bereciarte que lo asistió en el lugar determinó que el perro sufrió una seria lesión en la columna vertebral que le impedía movilizarse, a eso se le debe sumar un sangrado en boca y otras heridas.

Una vecina de calle Panacea ofreció su casa para que el animal pasara la noche donde fue dejado para que esta mañana bereciarte vuelva a evaluarlo.

La evolución de perro es una incógnita, tanto como su desenlace; pero es de destacar, el la empatía y el compromiso de todos los mencionados. Mientras para muchos puede tratarse solo de un perro que se cruzó la calle, especialmente para quienes no lo dejaron solo, es un ser inocente e indefenso que en ese momento no podía más que soportar el dolor y tal vez morir en el asfalto mojado bajo la noche de invierno.

Actitudes como esta además de devolver la esperanza ante la raza humana, demuestran que no todo está perdido.