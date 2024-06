Se conformó en General Villegas el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño

Con la presencia del intendente municipal Gilberto Alegre, el Asesor de Menores del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Dr. Rómulo Abregú, funcionarios de diversas áreas, inspectores del área de Educación y representantes de instituciones, se llevó a cabo este viernes por la mañana, en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, la reunión en la que quedó conformado el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y se fijó la próxima convocatoria para el próximo 12 de julio.

Según consta en el acta de la reunión, los Consejos Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes son órganos esenciales cuyos representantes deben abordar acuerdos de trabajo y articulación con los distintos ámbitos de incumbencia del sistema de promoción y protección de derechos.

El Consejo Local se establece por la Ley 13.298, y las modificaciones introducidas por las leyes 13.634 y 13.645 que regula los principios rectores y el tratamiento de la «Promoción y Protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes» conjuntamente con su Decreto reglamentario 300/05 y la normativa complementaria, a fin de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos y garantías reconocido en el ordenamiento legal vigente.

La bienvenida estuvo a cargo de la directora de Niñez y Adolescencia, Ximena Aliberti, quien agradeció al Dr. Abregú “que es un poco el motivador para comenzar a generar estos encuentros” y expuso sobre la importancia de la articulación intersectorial, interinstitucional e interjurisdiccional como herramienta prioritaria para el diseño de políticas públicas que atiendan a la infancia y a la adolescencia.

Intendente Gilberto Alegre: “Todos tenemos que involucrarnos porque los chicos que se quedan afuera, no vuelven”

Por su parte, el intendente Gilberto Alegre subrayó la importancia de crear un Consejo Local en el municipio y destacó “el gesto de que estén sentados hoy para hablar del compromiso”.

“Es un tema muy difícil que nos toca abordar, a mí particularmente, porque vengo de otras generaciones y a veces me cuesta entender todos los fenómenos que ocurren actualmente, sobre todo en el tema de la niñez y la adolescencia, porque venimos de una época donde no había tanta exclusión y hoy hay mucha exclusión social, que genera las complicaciones que tenemos en nuestra sociedad», expresó Alegre.

El intendente alertó sobre los problemas sociales que trascienden la exclusión social, enfatizando que también se generan por la deserción de la familia en el compromiso de atender a los jóvenes y niños. «Hay un problema social muy grande en nuestros tiempos que ha desvirtuado absolutamente todo. Hay falta de respeto por la autoridad y todos somos responsables», agregó.

Alegre relató un incidente reciente donde un controlador urbano dejó su moto estacionada en una vereda, dos chicas tiraron la moto, se produjo una discusión y la gente terminó apoyando a las chicas que tiraron la moto. Este ejemplo ilustra la pérdida de valores y respeto por la autoridad, un problema que considera grave para la cohesión social.

«Si una sociedad pierde la garantía del orden, podemos ser agredidos en nuestras casas y en nuestras vidas. Tiene que haber un orden de respeto y eso trae aparejada la pérdida de valores respecto de lo que la sociedad necesita», dijo.

Además, el intendente señaló que esta pérdida de valores contribuye a que los jóvenes sean cada vez más agresivos, percibiendo a la policía, los docentes y, a veces, a los propios padres como enemigos. «Esa pérdida de valores hace que sea cada vez más grave el problema de la infancia y de la adolescencia, pero ¿cómo se aborda? Si no logramos restablecer los vínculos sociales que dan contenido a una sociedad, va a ser muy difícil», reflexionó.

Alegre aseguró el compromiso del municipio en acompañar y apoyar la integración social para recomponer esos vínculos tan necesarios. También mencionó el rol actual de los clubes deportivos que, al asumir un carácter profesional, a veces olvidan contener a la mayoría de los chicos, centrándose solo en los que rinden más.

«El desafío es tener una sociedad en red que contenga a todos los chicos dentro de una sociedad que vuelva a restablecer valores. Si no lo logramos, cada vez va a ser peor. Es un problema donde absolutamente todos tenemos que involucrarnos, porque los chicos que se quedan afuera, no vuelven y mientras estemos pasivos, los que quedan afuera están siendo tentados por otro circuito que no es virtuoso», concluyó.

Alegre alertó que el circuito al que son tentados los excluidos generalmente tiene dos destinos: el cementerio o la cárcel, a menudo debido a la droga. Por eso, instó a la comunidad a tomar acción y trabajar juntos para evitar que más jóvenes caigan en este trágico ciclo.

Dr. Rómulo Abregú: “Esto es prevención. Es una inversión para que en el futuro tengamos mejores personas”.

«Este es un municipio especial para mí, desde lo emocional y desde mi larga carrera que, como dice la canción, todo concluye al fin. Me interesa dejar la posta de este tema a otras generaciones,» expresó el Dr. Abregú.

En su discurso, resaltó su objetivo de crear Consejos Locales en trece municipios, siendo Trenque Lauquen el primero en lograrlo. «Quiero agradecer el tiempo, un concepto muy rico que, aunque no tiene valor, es muy importante», afirmó.

El Asesor de Menores del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, subrayó la necesidad de crear espacios y tiempos para que un chico sea escuchado. “Pero el ritmo es de ellos, no de nosotros”, mencionó.

Asimismo, enfatizó la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño y la necesidad de un compromiso diario y reuniones mensuales. «Es importante que se cumpla con los compromisos, porque lo que nosotros hagamos acá es un ejemplo para los chicos. Si no tenemos continuidad, si no tenemos compromiso, si no damos impulso a este motor, no sirve.»

El Dr. Abregú también abordó la creciente complejidad de los problemas de los menores, destacando la importancia de un enfoque integral que incluya salud, justicia y otras áreas. «Va creciendo la población, y van creciendo los problemas y es muy complejo. Ya no pasa por lo psiquiátrico, ni por la salud, ni por la justicia. Pasa por todas las cosas. Si hablamos un mismo idioma, lo vamos a poder detectar a tiempo. Esto es prevención. No es un gasto. Es una inversión para que en el futuro tengamos mejores personas.»