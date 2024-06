Gilberto Alegre: balance de su Gestión a seis meses de haber asumido

El intendente municipal de General Villegas habló acerca de las decisiones tomadas en los primeros seis meses de gobierno y las razones por las cuales los concejales del oficialismo no aprobaron la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2023.

En la 1° Sesión Especial del año, el jueves pasado se trató en el Concejo Deliberante la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2023, que no fue aprobada por los concejales, pero fue aprobada por mayoría ante la abstención de otros concejales.

Por qué se rechazó la Rendición de Cuentas

El jefe comunal señaló que la rendición de las cuentas de la gestión anterior fue rechazada por “un déficit financiero importante debido a movimientos contables no permitidos por la Ley”, ya que “se movieron por fuera de lo que estaba presupuestado en el ejercicio, por lo cual, al cerrar los números, quedó un déficit financiero de más de 400 millones de pesos”.

“No solo tuvimos que afrontar esas deudas, sino que también nos generó dificultades porque no se dejaron fondos para pagar sueldos ni aguinaldos, ni para aplicar la cláusula gatillo que habían arreglado con los sindicatos, razón por la que tuvimos que adoptar una serie de medidas económicas, financieras y de ordenamiento, para cerrar el ejercicio y adecuar el funcionamiento de la municipalidad a los nuevos parámetros”, indicó.

Nueva adenda con UNNOBA

Reiteró además que “a los números hay que manejarlos cuidadosamente y esto nos ha llevado a realizar un ajuste muy fuerte en salarios, revisar convenios firmados como UNNOBA” que se modificó “para no gastar tanto dinero y usar ese edificio municipal para otras actividades de nuestro gobierno” mediante la firma de una modificación de ese convenio.

Aclaró sobre esta adenda del convenio con la universidad que “la municipalidad estaba pagando seguridad, personal administrativo y gas, salarios y no podíamos usar el edificio. Se ordenó todo y ahora la municipalidad va a poder hacer uso de edificio”, lo que baja costos operativos debido a que se deja de gastar en pago de alquileres.

Juegos Bonaerenses

En cuanto a la participación de Juegos Bonaerenses, Alegre explicó que “advertimos que había un gasto enorme y hoy la municipalidad no está en condiciones de financiarlo”, por lo que “hemos decidido ajustar los torneos al dinero que nos envía la Provincia, lo que significa que vamos hacer un control muy fuerte de todas las delegaciones que viajan y se mueven dentro del partido de General Villegas para abaratar costos, tanto en la cantidad de gente que vamos a llevar y en los traslados”.

“Gracias a ese ajuste que estamos haciendo vamos a poder llevar a todos los atletas a Mar del Plata. Sacamos las disciplinas que no tengan práctica en General Villegas porque no pueden ir a pasear y todos los que acompañan a las delegaciones. En otra época era una etapa de recreación, pero hoy carecemos de recursos para enfrentarla. Lo mismo sucede con los torneos de adultos, que vamos hacer que vayan los que estén preparados para competir”, insistió.

Este panorama económico financiero del municipio que se recibió en diciembre de 2023, fue lo que generó que se debieran “tomar algunas decisiones que fueron cuestionadas muchas veces por la política y en ocasiones por gastadores seriales que creen que el dinero público se puede manejar y distribuir en gastos totalmente superfluos”, sostuvo Alegre.

Obras Públicas: denuncia penal

Sin embargo, el déficit financiero que dejó la gestión anterior, “se proyecta al déficit operativo que tiene que ver, por ejemplo, con el control de todas las obras públicas que se estaban haciendo, las que hemos podido comprobar y hacer una investigación como es la tremenda estafa que significó para la municipalidad, la obra de la Escuela N°6 de Banderaló, donde se dio un certificado de terminación de obra y la obra no se hizo”, afirmó.

Sobre la situación refirió que “el Tribunal de Cuentas está haciendo una investigación y se hizo una denuncia penal que involucra a todos los funcionarios de la gestión anterior, porque se certificaron gastos que no se hicieron y para continuar con estas obras tenemos que volver a hacer esas compras que ya se hicieron”.

Sostuvo además que “existen otros déficits operativos como los del jardín de Emilio V. Bunge, obra que no se supervisó y no se conectaron los desagües hacia la calle, por lo cual se inundó todo el techo. Cuando vimos la licitación, encontramos que se había comprado membrana que nunca se colocó, y si bien es cierto que por más membrana que se hubiera colocado, se hubiera inundado, lo concreto es que la membrana no está y alguien se la llevó”.

Hay otras obras, la escuela de Villa Saboya o la de la Escuela N°17 de General Villegas, a la que “le pusieron un cartel y una placa y no se ha podido terminar”, subrayó.

Sobre el deterioro de los asfaltos en todo el partido, Gilberto Alegre apuntó que “tenemos muchos problemas, sin contar el deterioro inmenso de los asfaltos que no se controlaron, porque requieren mantenimiento y no hicieron absolutamente nada”.

El jefe comunal calificó además como déficit operativo lo que dejó la “mala gestión de los recursos hospitalarios, porque no se hacían las estadísticas adecuadas, razón por la que la municipalidad dejó de recibir los recursos adecuados. La masa salarial impactó sobre un presupuesto muy disminuido, producto de la ineficiencia en la administración hospitalaria”.

Parque vial: deterioro escandaloso de máquinas

El intendente Alegre afirmó que una de las cosas más graves en cuanto al déficit operativo tiene que ver con el parque vial, porque “el deterioro de las máquinas viales es escandaloso y será publicado en un Boletín Especial, donde la gente tendrá la oportunidad de ver todas las máquinas y cada una con los faltantes que tienen. Van a notar que son máquinas nuevas que no se han arreglado, no se ha invertido para mantenerlas en funcionamiento y eso hizo que el servicio que prestara la municipalidad en vial y servicios urbanos fuera realmente muy pobre”.

“La ineficiencia que existió en la administración de los recursos nos llevó a no aprobar la Rendición de Cuentas y no entendemos cómo algunos concejales votaron favorablemente” sostuvo y agregó que “la función del concejo deliberante no es criticar sino controlar, algo que no hicieron y por lo cual pasamos ocho años de decadencia en General Villegas”.

Crisis habitacional

“Ahora trabajamos para recuperar todos esos años, porque si bien es cierto que hay sectores vulnerables que necesitan atención, también hay sectores de la clase media que necesitan cultura, entretenimiento, además de viviendas y salud para todos. Queremos que el presupuesto de respuesta a todas las áreas”, aseguró.

Acerca de la crisis habitacional de los últimos años, Alegre manifestó que “el abandono que hubo generó una crisis fantástica que generó situaciones como la del Chaparral. Villegas es un lugar en el que sobran terrenos” y cuestionó que desde el Concejo Deliberante “no hemos recibido ninguna clase de acompañamiento de la oposición para encontrar una mejor solución, lo que nos llevó a realizar acciones que podrían haber sido mejores, pero la mejor decisión siempre es la decisión posible” e insistió en que “en el barrio donde va a ir la gente, ya tenemos más de 400 terrenos, algunos van a ser asignados al Chaparral y otros para vecinos que deberán pagarlos”.

Sobre la necesidad de que se realice algún pago por esos terrenos, el intendente explicó que “hay que hacer todo el tendido de la luz eléctrica que cuesta, aproximadamente, ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) y la municipalidad no está en condiciones de hacer ese gasto sin la contribución de los vecinos, por eso, quien quiera un terreno, tendrá que hacer un esfuerzo y pagarlo” y finalmente aseguró que “vamos hacer lindos barrios para todos los villeguenses”.