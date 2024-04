Vanina Medina: «Nosotros pensamos que iba a estar mejor atendido, ojalá hubiésemos sabido que no» (AUDIO)

Vanina Medina es la Directora de Desarrollo Social, este área que conduce el Secretario, Oscar Trojaola, es la responsable del lugar y personal en el que vivió hasta su traslado a la ciudad de Moreno, a una granja terapéutica, Lucas Moreyra, el joven de 24 años que falleció a los pocos días de su arribo a ese lugar.

Audio entrevista a Vanina Medina

Este hecho generó profundo dolor, varias preguntas e indignación en buena parte de la comunidad por la decisión tomada, ya que el sacarlo a Lucas de General Villegas, donde estaba cuidado y su entorno de cuidadoras tenían con él un especial cuidado; era conducirlo a un futuro incierto y hasta peligroso.

Dada la repercusión del caso Medina fue entrevistada en vivo ayer a la mañana en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9), donde expuso las razones de la decisión de el nuevo destino donde el jueves por la tarde falleció.

La funcionaria, luego de explicar que dada su mayoría de edad no estaba, legalmente, apto para continuar viviendo donde lo hacía, aunque igualmente había hacia el joven un trato diferencial dada su situación, pero el paso del tiempo y algunas particularidades, hicieron que se obrara en consecuencia.

«Su calidad de vida era algo que se venía planteando hace un tiempo. Las cuidadoras a su cargo (cinco en total), lo dieron todo por él, incluso hasta sus propias familias, pero Lucas necesitaba de otros cuidados, de profesionales por su discapacidad severa que en general Villegas no los tenemos; esto es algo de lo que se venía hablando desde la Gestión anterior y es algo que retomamos ahora.

Veíamos que al momento que sus cuidadoras requerían una licencia médica o vacaciones, costaba mucho conseguir a alguien que se hiciera cargo, lo que a su vez generaba el problema que Lucas pudiera adaptarse a una nueva persona, algo característico de su discapacidad. Costaba sostener el cuidado de Lucas.

Lucas requería atención las 24 horas, desde que se levantaba, vestirlo, darle de comer; él no podía hacer muchas cosas solos, tampoco comunicarse, aunque se hacía entender; por lo que en algunos momentos se tornaba agresivo. Son cosas que las chicas (sus cuidadoras) lo tenían que vivir. Todas estas cuestiones hicieron imposible el sostenimiento de Lucas.

Institucionalmente no estaba el dispositivo para él, por eso se comenzaron a evaluar estas cuestiones. A su vez con Salud Mental y Legales se habló, siempre pensando en mejorarle la calidad de vida, brindarle una mejor atención, que lamentablemente no lo tenemos acá por la falta de profesionales».

En ese punto dijo que esta carencia no es por falta de una decisión política, dado que la disposición de un espacio físico no sería el problema; sino porque no hay profesionales que se comprometan a trabajar en el ámbito público.

Acerca de los últimos días de Lucas, estando internado en un hospital de Moreno, donde se le informó que había ingresado por una descompensación, la Directora de Desarrollo Social dijo que enterados de la situación, junto al Director del hospital de General Villegas, el Dr. Luis Irigaray, comenzaron a trabajar para el traslado a nuestra ciudad, pero el deterioro en el estado de salud, su pase a Terapia Intensiva, impidió concretar su regreso.

Lucas hacía broncoaspiraciones recurrentes, no solamente por la comida, como habría ocurrido en este último caso; también por su babeo, expresó, y agregó que lo mismo podría haber ocurrido estando en Villegas, donde quizá el planteo hubiese sido mayor, por la calidad de sus cuidadoras, el modo en que se lo asistía, la capacidad del sistema de salud para contenerlo, etc.

Vanina Media, que continuó respondiendo a las preguntas y analizando lo ocurrido, remarcó la importancia del acompañamiento de la comunidad ante situaciones de vulnerabilidad donde se requiere de la gente para acompañar, muchas veces, a adolescentes en riesgo. En ese punto se refirió al programa Familias Cuidadoras, por las que se realizó una convocatoria días pasados, como ha ocurrido en otros casos; sin la respuesta necesaria o esperada. Esta es una oportunidad para rever, analizar y obrar en consecuencia, sugirió.

Finalmente, destacando la importancia que la funcionaria accediera a esta entrevista en la que se le pudieron formular todas las preguntas que surgieron y conocer las razones de la decisión que llevaron a Lucas Moreyra a ser trasladado a otra ciudad, que en el lector sacar sus propias conclusiones.

«Nosotros pensamos que iba a estar mejor atendido, ojalá hubiésemos sabido que no», se sinceró la entrevistada al referirse a las buenas intenciones que acompañaron a la decisión que tomaron en conjunto con los funcionarios de Salud Mental, Judicial procurando para Lucas una mejor calidad de vida.

